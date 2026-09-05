Un Boca alternativo visita a Gimnasia de Mendoza en otro duelo clave: formaciones, hora y TV

Con un ojo puesto en la Sudamericana, Boca necesita un triunfo para no poner en riesgo su puesto en la clasificación y enfrenta a uno mejores equipos del campeonato.

Boca Juniors visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el triunfo por penales ante Vélez, en un partido donde el Fortín tuvo la oportunidad de eliminarlo desde los 12 pasos a los 47 minutos del complemento y la desperdició.

Boca, obligado a sumar para no comprometer la clasificación En lo que respecta al Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena le ganaron en la última fecha a 1-0 a Lanús y pudieron meterse en puestos de clasificación, aunque un paso en falso les complicaría las cosas.

Boca viene de vencer a Lanús en la Bombonera con un gol agónico de Tomás Belmonte. Fotobaires De cara es este encuentro, el Vasco pararía un 11 alternativo con el objetivo de darle descanso a los jugadores que suelen ser titulares porque en pocos días se enfrentarán con San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.