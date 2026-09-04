Crece la polémica: además de Montero, Boca podría tener otra baja clave para el choque con Racing de Copa Argentina

La AFA programó el cruce de cuartos de final en plena fecha FIFA y Boca corre riesgo de perder a dos figuras del equipo de Arruabarrena.

El cruce quedó confirmado hace algunas horas, pero el Boca- Racing por la Copa Argentina ya empezó a jugarse. La primera polémica es grande tiene que ver con la fecha que pactó la AFA para disputar el partido de cuartos de final: el domingo 27 de septiembre. Es decir, se jugará en medio de la fecha FIFA.

La noticia no cayó bien en el Xeneize porque hay varios jugadores del plantel que podrían ser llamados para representar a sus selecciones. El caso más fuerte es el de Álvaro Montero, quien tiene grandes chances de ser convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos de Colombia.

De ser así, Rodolfo Arruabarrena perderá a su arquero titular para el duelo trascendental frente a la Academia, que a priori se llevará a cabo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pero el problema no termina ahí, ya que en las últimas horas se confirmó una noticia que tomó por sorpresa a Boca y podría generar un dolor de cabeza todavía más inmenso.

Merentiel fue reservado por la selección uruguaya: ¿se pierde el Boca-Racing? Diego Forlán, el sucesor de Marcelo Bielsa en Uruguay, dio a conocer una lista de 46 jugadores para la próxima ventana internacional. ¿Cómo impacta esto en Boca? El nombre de Miguel Merentiel aparece en la extensa nómina que publicó la AUF.

Estos son los reservados de Diego Forlán para la Fecha FIFA de setiembre-octubre pic.twitter.com/XUYHOC0Qi8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2026 Si bien no se trata de una lista definitiva y habrá un recorte importante, la citación de la Bestia podría convertirse en otro mazazo para el Vasco ya que perdería a media columna vertebral para el choque con Racing (el arquero y el 9).