A Hernán Crespo, DT de Atlas, le preguntaron por el rumor que lo vincula a River y dio una particular respuesta
El de Hernán Crespo fue uno de los nombres que sonaron con más fuerza para reemplazar al Chacho Coudet en River, aunque actualmente se encuentra con trabajo.
Tras la renuncia de Eduardo Coudet, uno de los nombres que sonaron y con más fuerza para reemplazarlo en el banco de River Plate fue el de Hernán Crespo. Sin embargo, en el corto plazo no parece que Leonardo Ponzio, quien tomó las riendas como interino, vaya a ser reemplazado, al menos no hasta que finalice la temporada en diciembre.
Además, el exgoleador acaba de asumir hace menos de dos meses como nuevo DT del Atlas de Guadalajara, equipo con el que tiene una cláusula de salida especial de 7 millones de dólares -bajará a 4 millones en enero-. En ese sentido, en las últimas horas salió a desmentir los rumores que indicaban que estaba cerca de ir Núñez en este 2026.
Hernán Crespo habló de los rumores que lo vinculan a River
"River es mi casa, pero es un rumor, no pasó absolutamente nada. A fin de cuentas, yo estoy acá con el Grupo Prodi (dueño de la institución rojinegra), y el Grupo Prodi es el que va a decidir. Mi elección está hecha y la del Grupo Prodi también", aseguró Valdanito en diálogo con la prensa mexicana.
"Entiendo que acá la derecha, la fuerza la tiene el Grupo Prodi. Yo no voy a forzar absolutamente nunca nada. Y por lo que entiendo, y por lo que me manifestaron, el Grupo Prodi no tiene ningún interés de que yo me vaya", remarcó, dejando en claro que más allá del deseo que pueda o no tener en ir al Millonario, no está en él tomar esa decisión.
"Es innecesario en un momento tan lindo de construcción, donde estamos tratando de mejorar, que no nos distraigan los rumores. Y si el día de mañana se generara algo concreto, van a tener que hablar con el Grupo Prodi, no lo van a tener que hablar conmigo", sentenció finalmente Crespo.