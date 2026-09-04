A Hernán Crespo, DT de Atlas, le preguntaron por el rumor que lo vincula a River y dio una particular respuesta

El de Hernán Crespo fue uno de los nombres que sonaron con más fuerza para reemplazar al Chacho Coudet en River, aunque actualmente se encuentra con trabajo.

Además, el exgoleador acaba de asumir hace menos de dos meses como nuevo DT del Atlas de Guadalajara, equipo con el que tiene una cláusula de salida especial de 7 millones de dólares -bajará a 4 millones en enero-. En ese sentido, en las últimas horas salió a desmentir los rumores que indicaban que estaba cerca de ir Núñez en este 2026.

Hernán Crespo habló de los rumores que lo vinculan a River Crespo es DT del Atlas de Guadalajara desde finas de julio. @AtlasFC "River es mi casa, pero es un rumor, no pasó absolutamente nada. A fin de cuentas, yo estoy acá con el Grupo Prodi (dueño de la institución rojinegra), y el Grupo Prodi es el que va a decidir. Mi elección está hecha y la del Grupo Prodi también", aseguró Valdanito en diálogo con la prensa mexicana.

"Entiendo que acá la derecha, la fuerza la tiene el Grupo Prodi. Yo no voy a forzar absolutamente nunca nada. Y por lo que entiendo, y por lo que me manifestaron, el Grupo Prodi no tiene ningún interés de que yo me vaya", remarcó, dejando en claro que más allá del deseo que pueda o no tener en ir al Millonario, no está en él tomar esa decisión.