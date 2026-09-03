La rompió en el fútbol argentino, lo quisieron Boca y River y fue vendido a Brasil por US$ 9.000.000

A 9 fechas para el final del Clausura, uno de los mejores jugadores de la LPF que fue pretendido por Boca y River se marcha al Brasileirao.

Alan Lescano es sin duda uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino en los últimos años. No por nada Boca Juniors y River Plate se han mostrado interesados en él durante los últimos mercados, aunque ninguno de los dos gigantes nacionales ha logrado llegar a un acuerdo para quedarse con él.

Lejos de acercarse a Núñez o a La Ribera, el enganche de 23 años ha permanecido todo este tiempo en Argentinos Juniors. Y cuando el libro de pases estaba apunto de cerrar de manera definitiva, desde Brasil apareció una oferta demasiado tentadora tanto desde lo deportivo como en lo económico como para que la rechazaran en La Paternal.

Alan Lescano será nuevo jugador de Vasco da Gama Lescano se va de Argentinos Juniors después de 3 años en La Paternal. @AAAJoficial En las últimas horas, el Bicho llegó un acuerdo con el Vasco da Gama y le vendió la totalidad del pase de su número 10 por 9 millones de dólares. De este modo, el equipo de Nicolás Diez se quedará sin su máxima figura a falta de 9 fechas para la finalización de la fase regular de la Liga Profesional, en la que pelea cabeza a cabeza con Independiente Rivadavia por el título de la Tabla Anual.

En el Gigante de la Colina, Lescano no solo tendrá la posibilidad de disputar el Brasileirao, la liga más competitiva del continente y una de las más exigentes del mundo entero -en la que el cuadro carioca marcha 17°, en puestos de descenso-, sino también en la Copa de Brasil, en la que clasificaron a semifinales, y la Sudamericana, en la que están en cuartos de final.