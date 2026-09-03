Tras echar a Gorosito, San Lorenzo está a detalles de cerrar el regreso de un histórico DT

San Lorenzo ya llegó a un acuerdo de palabra con el sucesor de Pipo Gorosito y se espera que en las próximas horas plasme su firma y lo haga oficial.

Tras el pésimo arranque en el Torneo Clausura, eliminación en dieciseisavos de Copa Argentina de por medio, San Lorenzo despidió a Néstor Gorosito después de apenas 8 partidos en el cargo. Con el club sumido en una profunda crisis deportiva, económica e institucional, la búsqueda de un nuevo director técnico no parecía ser muy sencilla.

En estos días, sonaron algunos nombres como la dupla Orsi-Gómez o Ramón Díaz. Sin embargo, estas opciones fueron rápidamente descartadas y la dirigencia se inclinó por el regreso de un histórico entrenador de reciente paso por Boedo y que se encontraba sin trabajo desde hace algunos meses.

Ruben Darío Insua volverá a San Lorenzo a dos años de su salida El Gallego Insua será el nuevo DT de San Lorenzo. Fotobaires Se trata de Ruben Darío Insua, de último paso por Barracas Central, equipo del que se fue al finalizar el primer semestre del año. Este jueves mantuvo una reunión con las autoridades azulgranas. La misma avanzó positivamente y al llegar la noche lograron llegar a un acuerdo de palabra para concretar su retorno al Ciclón.