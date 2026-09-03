Mientras espera el llamado de River, Ramón Díaz fue tentado para dirigir a otro grande de Argentina

A la espera de que el Millonario se contacte con él, Ramón Díaz recibió la propuesta para dirigir a otro grande de la Primera División del fútbol argentino.

La salida de Eduardo Coudet de River dejó un escenario abierto de cara al futuro y, mientras Leonardo Ponzio conduce al equipo de manera interina, la dirigencia ya comenzó a evaluar alternativas para 2027. En el Monumental, los hinchas hicieron sentir su malestar durante las últimas semanas y hasta reclamaron por el regreso de Ramón Díaz, cuyo entorno también envió señales positivas ante la posibilidad de un nuevo ciclo en Núñez.

En medio de esa incertidumbre, al Pelado le apareció una propuesta concreta para volver a dirigir en el fútbol argentino. San Lorenzo, que despidió a Pipo Gorosito por los malos resultados en el Torneo Clausura, se comunicó con el histórico entrenador para ofrecerle el cargo. El Ciclón atraviesa una profunda crisis institucional y económica, situación que también repercute directamente en el armado del plantel y en los resultados.

Ramón Díaz recibió la propuesta para dirigir a San Lorenzo, pero la rechazó Ramón Díaz recibió la propuesta para dirigir a San Lorenzo, pero la rechazó. Prensa Olimpia Sin embargo, pese al cariño que Ramón siempre manifestó por la institución de Boedo, la respuesta fue negativa. El entrenador agradeció el interés de la dirigencia de San Lorenzo, pero consideró que no era el momento indicado para volver a ponerse el buzo del club. De esta manera, el Pelado descartó una posibilidad concreta de regresar al país y, al mismo tiempo, su decisión vuelve a alimentar las especulaciones sobre su futuro.

El rechazo adquiere especial relevancia por lo que ocurre en River. El Millonario todavía debe definir quién será el entrenador definitivo después del ciclo de Coudet y, por ahora, Ponzio continúa como interino. Mientras tanto, Ramón Díaz aparece como uno de los nombres que genera mayor ilusión entre los hinchas, aunque su regreso dependerá de que la dirigencia avance formalmente por él.

¿Cómo sigue la busca de DT en el Ciclón? En San Lorenzo, mientras tanto, ya trabajan para encontrar al sucesor de Gorosito y, por estas horas, Rubén Darío Insúa es el candidato que corre con ventaja. El Gallego, que tuvo dos ciclos al frente del Ciclón y dejó buenos recuerdos, ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol argentino después de su paso por Barracas Central. Así, mientras Boedo busca cerrar una nueva etapa, Ramón rechazó volver y en River siguen atentos a cada movimiento del Pelado.