Diego Milito reconoció un error en Racing y apuntó a una decisión clave de su gestión: "Lo asumo"

Diego Milito puso el foco en una de las decisiones más importantes que tomó Racing durante su gestión y reconoció que fue un error haberle renovado el contrato a Gustavo Costas por tres años. El presidente de la Academia explicó que la dirigencia estaba convencida de aquella apuesta después de los buenos resultados conseguidos y del fuerte vínculo que el entrenador había construido con el plantel. “Hacemos autocrítica. Fue un error y lo asumo”, reconoció.

Milito explicó que, al momento de negociar la continuidad, Costas había planteado un contrato difícil de alcanzar para el club y que finalmente decidieron prorratearlo a lo largo de tres años. Sin embargo, con el paso del tiempo entendieron que habían dejado de lado un factor determinante. “Perdimos de vista el desgaste después de dos años en el plantel y lamentablemente es fútbol”, señaló el dirigente. Además, remarcó que Costas es “un ídolo del club” y que la decisión de ponerle fin al ciclo estuvo atravesada por el cariño hacia el entrenador.

El presidente también defendió el criterio que había llevado a la dirigencia a apostar por la continuidad del técnico. “Estábamos convencidos de los tres años por delante, porque veníamos de una semifinal, una final del torneo y había un equipo entregado a su entrenador, que se tiraban de cabeza por él y era fundamental”, explicó. Sin embargo, los resultados posteriores no acompañaron y Costas terminó dejando su cargo pocos meses después de aquella renovación. “No es agradable por el cariño que uno le tiene a Gustavo como DT y como persona, pero hay que tomar decisiones para mejorar”, agregó.

Diego Milito admitió que fue un error renovarle a Gustavo Costas en Racing Diego Milito sobre la salida del exentrenador de Racing DSports Más allá de la situación de Costas, Milito asumió la responsabilidad por el complicado presente deportivo de Racing, que marcha anteúltimo en el Torneo Clausura y quedó sin competencia internacional. “Soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos así”, sostuvo. Al mismo tiempo, respaldó a Juan Pablo Vojvoda y aseguró que el entrenador cuenta con el apoyo de los futbolistas: “Tenemos mejor futuro que presente. Se está armando un buen grupo. Tenemos que estar confiados en los resultados que nos puede dar este equipo”.

Por último, Milito defendió el proyecto que lleva adelante su gestión y aseguró que el denominado “salto de calidad” no debe medirse únicamente por los resultados del primer equipo. Mencionó la compra de un colegio, el futuro centro de alto rendimiento en Ezeiza y el trabajo de las divisiones juveniles. “No nos vamos a endeudar porque ya viví el Racing de otra época”, afirmó. Y cerró con una frase que buscó transmitir su compromiso con la institución: “A la gente la entiendo porque vengo desde adentro y nadie quiere ganar más que yo”.