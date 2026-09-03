La gran noticia que recibió River para el choque frente a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Clausura

De cara al partido frente al Decano en el Monumental José Fierro, River recibió una gran noticia este jueves por la mañana. ¿De qué se trata?

River Plate volverá a tener el respaldo de sus hinchas en condición de visitante. Después de haber contado con su gente el último domingo en la cancha de Banfield, el Millonario repetirá la experiencia cuando visite a Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el sábado 12 de septiembre desde las 17:30, en el Estadio Monumental José Fierro.

River podrá llevar visitantes para el partido ante Atlético Tucumán Según informó Gustavo Yarroch en Buen Día ESPN, la dirigencia del Decano tiene previsto destinar 5.000 entradas populares y 250 plateas para los simpatizantes de River. De esta manera, el conjunto de Núñez volverá a estar acompañado por una importante cantidad de hinchas en un partido que será clave para intentar enderezar su rumbo en el campeonato.

La gran incógnita, como suele ocurrir cada vez que los equipos locales habilitan la presencia de visitantes, pasa por el valor de las entradas. Si bien Atlético Tucumán todavía no realizó la confirmación oficial, la información indica que las populares rondarían los 100.000 pesos, mientras que las plateas tendrían un costo cercano a los 160.000 pesos. Los elevados precios vuelven a generar polémica entre los hinchas, que deberán afrontar un importante desembolso para acompañar al equipo.

River contará con 5.000 hinchas visitantes para el partido frente a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Clausura. Fotobaires El contexto futbolístico de River tampoco es el mejor. Ya eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, además de haber terminado el ciclo de Eduardo Coudet, el Millonario tiene como único objetivo por delante el Torneo Clausura. Actualmente ocupa el undécimo puesto de la Zona B, con 11 puntos en siete fechas, por lo que necesita sumar con urgencia para meterse en la pelea.