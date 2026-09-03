El dato histórico que ilusiona a Gimnasia antes de recibir a Boca

Gimnasia y Esgrima afrontará uno de los partidos más esperados del Clausura con una estadística que fortalece la ilusión de sus hinchas. Antes de recibir a Boca Juniors , el conjunto mendocino conserva ventaja en el historial oficial y guarda un triunfo que todavía ocupa un lugar privilegiado en la memoria del club.

El encuentro se disputará el sábado 5 de septiembre, desde las 16.30, por la octava fecha de la Zona A. Será el décimo cruce oficial entre ambos equipos. Hasta aquí, el Lobo suma tres victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas frente al conjunto xeneize. La programación fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino .

La diferencia es reducida, pero adquiere relevancia por la distancia deportiva y presupuestaria que existió históricamente entre los clubes. Boca apenas pudo imponerse en dos de los nueve enfrentamientos anteriores, mientras que Gimnasia consiguió puntuar en siete. La estadística incluye los cruces correspondientes a los antiguos campeonatos Nacionales y el reciente regreso del conjunto mendocino a la máxima categoría. El próximo partido también será el primero entre ambos en Mendoza desde el empate 1-1 registrado en el Campeonato Nacional de 1983.

El resultado más importante de la serie ocurrió el 22 de noviembre de 1978. Gimnasia visitó La Bombonera y consiguió una goleada por 5-1, todavía considerada una de las grandes actuaciones de un equipo mendocino en ese estadio. El contexto aumentó la dimensión de aquella victoria: Boca había conquistado meses antes su primera Copa Intercontinental después de derrotar 3-0 al Borussia Mönchengladbach en Alemania, según recuerda la reseña histórica del club xeneize . Frente a ese equipo, el Lobo construyó una diferencia que permanece como el marcador más amplio de sus enfrentamientos.

El antecedente más cercano se produjo el 28 de febrero de 2026, por la octava fecha del Torneo Apertura. Gimnasia se puso en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Luciano Paredes. Boca reaccionó antes del descanso y encontró el 1-1 a los 40, cuando Miguel Merentiel definió de zurda.

Adam Bareiro llegó a convertir otro tanto para el local, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada detectada después de la intervención del VAR. La igualdad terminó marcando el regreso de un enfrentamiento que no se disputaba oficialmente desde hacía más de cuatro décadas, tal como informó Boca en su sitio institucional.

Cómo llegan Gimnasia y Boca al nuevo cruce

El presente también alimenta las expectativas del conjunto mendocino. Gimnasia llega después de derrotar 3-0 a Independiente en Avellaneda y ocupa el segundo puesto de la Zona A. Boca, en tanto, tendrá menos tiempo de recuperación porque viene de eliminar a Vélez por penales en la Copa Argentina, tras igualar sin goles durante los 90 minutos.

Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR, de acuerdo con las designaciones de la Liga Profesional. El historial no garantiza el resultado, pero ofrece un respaldo concreto para la ilusión del Lobo: ante Boca, Gimnasia perdió menos veces de las que ganó y ya demostró que puede competir en cualquier escenario.