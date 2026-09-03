Franco Colapinto lanzó un tajante aviso sobre su polémica sanción en Zandvoort previo al GP de Italia

Colapinto dejó atrás el castigo que recibió en Países Bajos, aunque mantiene su postura sobre la maniobra que le costó caro y dejó un tajante aviso.

Entre el Gran Premio de Países Bajos y la llegada de la Fórmula 1 a Italia pasaron apenas dos semanas, pero para Franco Colapinto hubo una noticia que cambió el panorama: Alpine confirmó oficialmente su continuidad para la temporada 2027. El anuncio significó un reconocimiento al trabajo que viene realizando el argentino y, sobre todo, un respaldo importante para afrontar con mayor tranquilidad el cierre del campeonato 2026. Sin embargo, todavía hay una cuenta pendiente de Zandvoort.

En aquella carrera, Colapinto había protagonizado una gran largada y se encontraba en plena lucha cuando el accidente de Max Verstappen provocó la aparición de las banderas amarillas. En ese contexto, el piloto de Alpine superó a Yuki Tsunoda, una maniobra que los comisarios consideraron sancionable y que terminó con un castigo que condicionó por completo sus posibilidades de sumar puntos. A dos semanas del episodio, el argentino volvió a referirse al tema con absoluta calma.

“Creo que la penalización ya es cosa del pasado. Creo que también podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo algunas veces con los comisarios. Ellos hacen su trabajo y siguen el reglamento. Personalmente, sigo teniendo la misma opinión, así que no ha cambiado desde Zandvoort”, explicó Colapinto este jueves, durante su primer contacto con los medios en el circuito de Monza. Pese a dar vuelta la página, el argentino dejó en claro que no modificó su postura respecto de la decisión.

Colapinto dejó en claro que hablará nuevamente con los comisarios tras su polémica sanción en Zandovoort Franco Colapinto avisó que hablará en la reunión de pilotos sobre sus polémicas sanciones en Países Bajos. www.francolapinto.com De hecho, Franco adelantó que la polémica volverá a aparecer durante la reunión de pilotos de este viernes: “Por supuesto que hablaremos sobre ello este viernes en la reunión de pilotos. Siempre hablamos de muchas cosas. Probablemente también veamos más tarde a algunos de los comisarios”, reveló. De esta manera, el argentino tendrá la posibilidad de plantear nuevamente su mirada y conocer con mayor profundidad los argumentos detrás de la sanción que recibió en Países Bajos.