Arruabarrena reveló un detalle inédito de la polémica final de Boca ante Rosario Central en 2015

Rodolfo Arruabarrena volvió a abrir un capítulo que parecía archivado en la historia de Boca. Después de la clasificación ante Vélez por los penales, al entrenador le preguntaron por la Copa Argentina que conquistó en 2015 y recordó la polémica final ante Rosario Central.

Aquella final disputada en Córdoba quedó marcada por las decisiones de Diego Ceballos, quien sancionó un penal a favor de Boca que derivó en el primer gol y luego convalidó el segundo tanto pese a una posición adelantada de Andrés Chávez. El Xeneize terminó imponiéndose 2-0 y se consagró campeón, pero el arbitraje quedó en el centro de una enorme polémica. En ese contexto, el Vasco soltó una frase que sorprendió a todos: "Terminó con un quilombo... y Central eligió el referee".

Arruabarrena recordó la final de la Copa Argentina 2015 y confesó que Rosario Central eligió a Diego Ceballos como árbitro "Y CENTRAL ELIGIÓ EL REFERÍ" El Vasco Arruabarrena recordó con humor el triunfo de Boca a Rosario Central en la Final de la #CopaArgentina 2015 que dejó mucha polémica. pic.twitter.com/r3asiVpCCX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 3, 2026 A casi 11 años de aquella definición, Arruabarrena recordó el episodio mientras hablaba del presente de Boca en el certamen. Su frase sobre la elección del árbitro agregó un detalle hasta ahora no mencionado en esta reconstrucción pública de aquella final y volvió a poner bajo la lupa una de las noches más controversiales de la historia reciente de la Copa Argentina.

El recuerdo aparece ahora porque Boca volvió a meterse entre los ocho mejores del torneo. El equipo dirigido por Arruabarrena empató 0-0 con Vélez y consiguió la clasificación tras imponerse 4-3 en la definición desde los 12 pasos, con Álvaro Montero como figura. En cuartos de final, el Xeneize tendrá otro duelo de peso frente a Racing.