La desesperante situación que atraviesa un histórico club del fútbol mendocino

En un contexto difícil para muchos clubes del país, en donde en muchos casos tienen que dejar de competir o hasta llegan al límite de la quiebre o el cierre definitivo, una histórica institución del fútbol mendocino presentó una auditoría con el objetivo de explicar la desesperante situación que atraviesa por estas horas .

Se trata del Atlético Club San Martín , cuya flamante dirigencia presentó este miércoles por la noche un completo informe en donde se detallan varios aspectos del presente económico y financiero del cuadro de la zona Este .

Dentro de los puntos más importantes aparecen una suculenta deuda, una importante cantidad de acreedores, cuentas embargadas y un deteriorado estado de las instalaciones del estadio Libertador General San Martín .

El León del Este vive un panorama más que complejo.

Este miércoles por la noche, la comisión directiva del Chacarero , encabezada por el presidente Pablo Ferlazza , presentó a socios y simpatizantes los resultados de una auditoría que comenzó hace varios meses y dejó conclusiones contundentes en varios aspectos.

La intención de la nueva dirigencia, que asumió a fines de junio, era la de reflejar el estado del club con el que se encontraron cuando se hicieron cargo, tras la gestión que comandó Damián Reyes .

Una deuda millonaria e instalaciones en pésimo estado

Entre los puntos destacados, Ferlazza anunció que la deuda que tiene la institución al día de hoy alcanza los 591 millones de pesos. Además, las tres cuentas bancarias con las que trabajaba el club se encuentran embargadas, por lo que los ingresos del último partido, ante FADEP por el Federal A, fueron absorbidos de forma inmediata.

Por otro lado, la CD presentó una serie de fotos en donde se refleja el lamentable estado de varios sectores del estadio del León y las adyacencias.

En la publicación pueden apreciarse butacas rotas, accesos sin mantenimiento, paredes despintadas, e instalaciones eléctricas sin terminar, entre otros.

Futbolísticamente, cumplió el objetivo

Más allá de la situación presentada, desde el punto de vista futbolístico el equipo que dirige Juan Alejandro Abaurre logró conquistar el objetivo con el que comenzó la temporada del Federal A, que era permanecer en la categoría.

A pesar de los contratiempos económicos, el equipo del Cachorro Abaurre da la cara en un torneo por demás exigente. @jota.ere.ph

Actualmente, el albirrojo se encuentra en el primer puesto de la fase reválida del torneo, y a tres fechas para el desenlace está muy cerca de conseguir la clasificación a los playoffs, en donde luchará por el segundo ascenso a la Primera Nacional 2027.