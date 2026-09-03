Independiente Rivadavia tomó una decisión con Maxi Salas, ¿juega contra River?

Por un acuerdo de palabra, el delantero de Independiente Rivadavia no puede enfrentar a su exclub. Si juega, la Lepra debe desembolsar una importante suma.

Después de varios llamados, mensajes y negociaciones, Independiente Rivadavia tomó una determinación en relación a la presencia del delantero Maximiliano Salas en el encuentro que la Lepra disputará ante River, correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura, que se jugará el próximo domingo a las 19.15 en el estadio Monumental.

Al momento del cierre del traspaso del atacante de 28 años, las dirigencias de ambos clubes llegaron a un acuerdo de palabra para que Salas no pueda jugar contra el Millonario.

Salas pudo jugar contra uno de los clubes por donde pasó, pero no podrá hacerlo ante River. Maru Mena / MDZ Además, se estableció que, si el futbolista juega al menos un minuto el domingo, la institución mendocina deberá abonar 500 mil dólares en concepto de multa por romper el pacto.

Independiente Rivadavia tomó una decisión con Maxi Salas Según pudo averiguar MDZ, la dirigencia del Azul del Parque tomó la determinación de mantener el acuerdo asumido con sus pares de River, por lo que Salas no formará parte del encuentro de la octava fecha.

Daniel Vila, presidente del CSIR, decidió no insistir con el tema y mantener lo pautado. Alf Ponce Mercado / MDZ Y si bien trascendió que los popes de la Lepra podrían acudir a la justicia para resolver el tema a su favor, esto fue desmentido por completo.