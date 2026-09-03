Independiente Rivadavia tomó una decisión con Maxi Salas, ¿juega contra River?
Por un acuerdo de palabra, el delantero de Independiente Rivadavia no puede enfrentar a su exclub. Si juega, la Lepra debe desembolsar una importante suma.
Después de varios llamados, mensajes y negociaciones, Independiente Rivadavia tomó una determinación en relación a la presencia del delantero Maximiliano Salas en el encuentro que la Lepra disputará ante River, correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura, que se jugará el próximo domingo a las 19.15 en el estadio Monumental.
Al momento del cierre del traspaso del atacante de 28 años, las dirigencias de ambos clubes llegaron a un acuerdo de palabra para que Salas no pueda jugar contra el Millonario.
Además, se estableció que, si el futbolista juega al menos un minuto el domingo, la institución mendocina deberá abonar 500 mil dólares en concepto de multa por romper el pacto.
Independiente Rivadavia tomó una decisión con Maxi Salas
Según pudo averiguar MDZ, la dirigencia del Azul del Parque tomó la determinación de mantener el acuerdo asumido con sus pares de River, por lo que Salas no formará parte del encuentro de la octava fecha.
Y si bien trascendió que los popes de la Lepra podrían acudir a la justicia para resolver el tema a su favor, esto fue desmentido por completo.
Un dolor de cabeza para Alfredo Berti
Desde lo estrictamente futbolístico, la ausencia del atacante correntino le presenta otro problema al cuerpo técnico, que deberá mover fichas nuevamente para poder armar el equipo titular.
La baja de Salas se suma a las de Sheyko Studer, Ezequiel Bonifacio y Luciano Gómez, quienes se encuentran con distintas lesiones, y también a la falta de alternativas en el sector ofensivo.
Y si bien todo indica que Fabrizio Sartori ocupará ese lugar vacante, Berti no vería con malos ojos disponer de un esquema algo más conservador, con cinco mediocampistas. Este viernes quedará definido.