No se vio por TV: el curioso gesto de un jugador de Vélez antes del agónico penal errado ante Boca

Una cámara captó el particular gesto de Simón Escobar antes de que Dilan Godoy ejecutara el penal que podía darle a Vélez la clasificación ante Boca.

Álvaro Montero se tiró para su lado izquierdo y el remate de Godoy se estrelló en el palo derecho.

El penal que Dilan Godoy falló en el final de Vélez-Boca dejó una de esas imágenes que seguramente se repetirán durante varios días. El Fortín tuvo la clasificación en sus manos en el tiempo de descuento de los octavos de final de la Copa Argentina, pero el remate del juvenil pegó en el palo. Sin embargo, una cámara de TyC Sports captó un detalle que había pasado inadvertido durante la transmisión y que involucra a Simón Escobar.

Mientras Godoy se preparaba para ejecutar desde los 12 pasos, Escobar se alejó de la zona donde estaban sus compañeros y comenzó a caminar por las inmediaciones del área grande. En un momento levantó los dos brazos, un gesto que inicialmente podía interpretarse como una especie de pedido al cielo, pero que tomó otro sentido cuando se observó lo que ocurrió inmediatamente después.

El festejo antes de tiempo de Simón Escobar en el penal errado por Godoy Simón Escobar festejó antes de tiempo el penal fallado por Godoy TyC Sports El delantero parecía estar convencido de que la pelota terminaría dentro del arco defendido por Álvaro Montero. Cuando Godoy inició su carrera hacia la pelota, Escobar volvió a activarse y salió corriendo en dirección al ejecutante, aparentemente con la intención de ser uno de los primeros en abrazarlo por el gol que podía significar la clasificación de Vélez. Una celebración que, en definitiva, terminó siendo anticipada.

La ilusión duró apenas un instante. Godoy sacó un zurdazo rasante que superó a Montero, pero la pelota impactó de lleno contra el palo derecho y salió despedida. El 0-0 se mantuvo hasta el final y el partido tuvo que definirse mediante una tanda de penales, en la que Boca terminó imponiéndose 4-3 gracias a las atajadas de su arquero.