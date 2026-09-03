El picante cruce de Lomónaco con un periodista tras irse de Independiente y fichar por el Elche

En medio de la fuerte crisis futbolística e institucional, Independiente se desprendió de varios referentes, como Kevin Lomónaco . El gigante de Avellaneda le vendió el 80% de su pase al Elche por unos 5,5 millones de dólares, aunque los mismos fueron destinados al pago y cancelación de distintas deudas, por lo que no hubo un ingreso real de dinero.

El defensor de 24 años se despidió del club y este jueves emprendió viaje a España para sumarse a su nuevo equipo. Antes de subirse al avión, fue abordado por los medios y, en medio de la improvisada rueda de prensa, protagonizó un tenso ida y vuelta con el periodista Damián Iribarren , quien cubre el día a día del Rey de Copas para ESPN.

El "Talibán" le hizo algunas preguntas un tanto incisivas, como "¿qué pasó para pasar de tener una cláusula de 20 millones y estar sentado al lado de Messi en la Selección a ser suplente en Independiente ?". o "¿qué pasó con Gustavo Quinteros que coincidió con tu mal momento en Independiente ?".

Lomónaco , que trató de responder la primera sin que se le notara la incomodidad, no pasó por alto la segunda y contestó con los tapones de punta: "¿Está Quinteros ahora entrenando? No, está Jadson Viera, entonces no hablemos de Quinteros . Ya no pasa nada con eso. Preguntan mucho sobre eso, parece que quieren sacar algo que salga en todos lados...".

No conforme, Iribarren fue nuevamente al hueso: "¿Te vas en deuda con Independiente ? ¿Qué le dirías al hincha que te está mirando?", lo interrogó. "¿Vos sos hincha de Independiente ? Porque te iba a preguntar si estoy en deuda con vos", le replicó el central. "No, pero yo te pregunto a vos, apelando a la sinceridad, Kevin", retrucó el cronista.

Ya sin ocultar su fastidio, Lomónaco apuntó directamente contra su interlocutor: "También siento que estás haciendo preguntas medio complicadas, ¿no?", lo apuró. "Si querés la próxima pasame la pregunta... No me parece una pregunta tendenciosa. Futbolísticamente, viniste con objetivos. Te pregunto si sentís que te vas en deuda, si te gustaría volver", le lanzó sin pelos en la lengua el Talibán.

Lomónaco no se siente en deuda con los hinchas de Independiente

TyC Sports

"Yo también puedo sentir lo mío. Yo te puedo preguntar a vos. Por eso, ya sé", remarcó finalmente, para dejarle en claro su hastío con el interrogatorio. Tras esto, procedió a, de una vez por todas, responder la consulta, como para dar por cerrado el tema: "No siento que me voy en deuda con la gente de Independiente", aseguró.

"Hubiera sido lindo darle un campeonato después de tanto tiempo. Pero yo me voy tranquilo. Siempre dejé todo, después se puede jugar bien o mal, pero el fútbol es así. Quiero agradecerles porque me brindaron mucho cariño y amor en todo este tiempo. Me duele irme, es normal, pero ojalá nos podamos volver a ver. Me sentí muy bien, muy cómodo", sentenció finalmente Lomónaco.