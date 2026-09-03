El insólito lugar en el que Germán Pezzella se despidió de los hinchas de River tras pasar a Peñarol

Después de ser apartado durante algunas semanas en Cantilo como parte del "grupo del container", Germán Pezzella firmó su rescisión en River Plate y se convirtió en nuevo jugador de Peñarol. Tras ser anunciado por el gigante uruguayo el pasado martes, el campeón del mundo tuvo este jueves su presentación oficial en el club.

El segundo paso del central bahiense por el Millonario estuvo lejos de ser el deseado, tanto a nivel individual como colectivo. Y si bien se despidió días atrás de los hinchas en sus redes sociales, recién esta tarde pudo hacerlo de manera pública en el cierre de la conferencia de prensa con la que el Manya le dio la bienvenida.

Germán Pezzella se despidió de River surante su presentación en Peñarol El Espectador Deportes "Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River, que no lo pude hacer en su momento. Es el club más importante de mi vida por todo lo que pasé ahí, así que aprovecho para agradecerle públicamente a la gente porque siento un cariño muy grande", apuntó, emocionado, el defensor de 35 años.

En cuanto a su llegada al cuadro aurinegro, indicó: "Sé bien al club que vengo. En el momento en que se presentó la oportunidad hablé con amigos hinchas de Peñarol para empaparme un poco de lo que es el club en sí. Estoy contento, quiero disfrutar de este nuevo paso. Yo soy de los que piensa que el fútbol es presente y mi cabeza está en poder ayudar al equipo, al grupo y al club". Y sentenció: "Acá estamos para comenzar esta aventura, muy ilusionado, contento y con ganas de arrancar".