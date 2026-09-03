La sentencia de Gasly sobre la renovación de Colapinto en Alpine para 2027: "Aprendió mucho estos dos años"

En la previa del Gran Premio de Italia, Pierre Gasly habló acerca del nuevo contrato de Franco Colapinto con Alpine para la próxima temporada.

Franco Colapinto sigue haciéndose camino en la Fórmula 1 y se ganó la renovación con Alpine hasta 2027. La misma se da en medio de una temporada en la que logró grandes mejoras respecto de su rendimiento en 2025, por lo que la constructora le dio un nuevo voto de confianza.

La noticia fue celebrada por todos los fanáticos argentinos del automovilismo y también por su compañero de equipo, Pierre Gasly, con quien mantiene una gran relación y que este jueves, en la previa del Gran Premio de Italia, se refirió al nuevo contrato del pilarense con la escudería francesa.

Pierre Gasly se alegró por la renovación de Colapinto Gasly y Colapinto junto a Flavio Briatore tras confirmarse la renovación del argentino. @AlpineF1Team "Me alegro por Franco. Creo que estamos trabajando bien juntos con el equipo, en la manera en que estamos haciendo avanzar al equipo y en la dinámica que tenemos", apuntó el francés de 30 años al ser consultado al respecto en conferencia de prensa.

A su vez, destacó el crecimiento de Colapinto desde su llegada a Alpine: "Creo que él ha aprendido mucho durante estos últimos dos años en la Fórmula 1 y sí, me alegro por él. Espero que podamos seguir aportando puntos al equipo y ofreciendo el mejor rendimiento".