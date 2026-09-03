Alpine confirmó una importante novedad para Colapinto antes del GP de Italia

Alpine anunció una importante novedad comercial que tendrá su estreno este fin de semana, durante el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 . El acuerdo, que tendrá una duración de varios años, se verá reflejado desde la próxima fecha en los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La escudería francesa confirmó una nueva asociación estratégica con Valvoline, compañía especializada en lubricantes para motores, que se incorporará como nuevo socio global del equipo. La alianza fue presentada este jueves, en la previa de la actividad en el circuito de Monza.

De esta manera, la marca tendrá una presencia destacada en los Alpine A526 de Colapinto y Gasly a partir de este fin de semana. Además, contará con visibilidad en distintos espacios vinculados con la escudería durante la vigencia del acuerdo.

La incorporación de Valvoline representa una nueva expansión de la compañía dentro de la Fórmula 1 y forma parte de su estrategia para ampliar su presencia en el automovilismo internacional. La empresa, que cuenta con 160 años de historia , destacó el alcance global de la categoría como una oportunidad para fortalecer su vínculo con aficionados, clientes y socios comerciales.

El acuerdo entre ambas compañías estará basado en valores compartidos, entre ellos el rendimiento, la innovación y la excelencia. La alianza también permitirá aprovechar la experiencia acumulada por las dos marcas a lo largo de su trayectoria vinculada al mundo del automovilismo.

Para Alpine, el nuevo vínculo comercial se suma a las distintas asociaciones que forman parte de la estructura de la escudería en la Fórmula 1 y tendrá su primera aparición pública durante una fecha especialmente relevante del calendario.

Alpine sumará una nueva presencia en los monoplazas de Colapinto y Gasly. www.francolapinto.com

Colapinto estrenará la novedad en Monza

La presencia de Valvoline en los Alpine A526 podrá observarse por primera vez durante el Gran Premio de Italia. Así, Colapinto afrontará la actividad en Monza con la nueva imagen incorporada a su monoplaza, al igual que su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Con este vínculo, Valvoline suma a Alpine a su recorrido dentro del automovilismo y extiende su participación en la Fórmula 1 mediante un contrato de varios años.