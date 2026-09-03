Como un niño: la reacción de Colapinto al ver al Rayo McQueen que terminó en blooper

El piloto argentino se encontró con el particular safety car del GP de Italia y su reacción quedó registrada en un video que Alpine compartió en redes.

Franco Colapinto protagonizó una particular escena durante la previa del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino llegó al circuito de Monza y se encontró con Rayo McQueen, el querido personaje de Disney y Pixar que este fin de semana tendrá una participación especial como safety car, y su reacción quedó registrada por las cámaras de Alpine.

Antes de acercarse al vehículo, el piloto de Pilar lo observó con atención y dejó en claro su entusiasmo con una pregunta que resumió el momento: “¿Puedo manejarlo?”. Colapinto se acercó entonces para observar de cerca cada detalle del auto inspirado en el protagonista de Cars. Sin embargo, mientras lo hacía, tuvo un pequeño accidente con su termo que terminó convirtiéndose en el blooper de la escena.

La reacción de Colapinto al ver a Rayo McQueen La aparición del Rayo McQueen en Monza forma parte de un homenaje por los 20 años del estreno de Cars. El safety car de Mercedes-AMG estará ploteado con los colores del personaje y acompañará la actividad de la Fórmula 1 durante el fin de semana.

Lightning McQueen has struck at the Italian Grand Prix!



The seven-time Piston Cup champion is making a special appearance this race weekend to celebrate the Cars 20th anniversary



Plus, Disney and Formula 1 are celebrating with a special Mercedes-AMG Safety Car livery… pic.twitter.com/TS3dM9nEPG — Formula 1 (@F1) September 3, 2026 El vehículo llamó especialmente la atención de Colapinto, que no dudó en acercarse para verlo en detalle. Su primera reacción, antes incluso de llegar hasta el auto, fue preguntar si podía manejarlo. La escena fue compartida por Alpine en sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del argentino, que destacaron la espontaneidad del piloto.

El blooper viral de Franco Mientras recorría el auto con la mirada, Colapinto tuvo un pequeño descuido: dejó caer accidentalmente un chorro de agua caliente de su termo que terminó salpicando al vehículo. El argentino advirtió inmediatamente lo que había ocurrido, hizo un gesto de sorpresa y se alejó del lugar rápidamente, en una secuencia que no pasó inadvertida para quienes vieron el video.