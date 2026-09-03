Como un niño: la reacción de Colapinto al ver al Rayo McQueen que terminó en blooper
El piloto argentino se encontró con el particular safety car del GP de Italia y su reacción quedó registrada en un video que Alpine compartió en redes.
Franco Colapinto protagonizó una particular escena durante la previa del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto argentino llegó al circuito de Monza y se encontró con Rayo McQueen, el querido personaje de Disney y Pixar que este fin de semana tendrá una participación especial como safety car, y su reacción quedó registrada por las cámaras de Alpine.
Antes de acercarse al vehículo, el piloto de Pilar lo observó con atención y dejó en claro su entusiasmo con una pregunta que resumió el momento: “¿Puedo manejarlo?”. Colapinto se acercó entonces para observar de cerca cada detalle del auto inspirado en el protagonista de Cars. Sin embargo, mientras lo hacía, tuvo un pequeño accidente con su termo que terminó convirtiéndose en el blooper de la escena.
La reacción de Colapinto al ver a Rayo McQueen
La aparición del Rayo McQueen en Monza forma parte de un homenaje por los 20 años del estreno de Cars. El safety car de Mercedes-AMG estará ploteado con los colores del personaje y acompañará la actividad de la Fórmula 1 durante el fin de semana.
El vehículo llamó especialmente la atención de Colapinto, que no dudó en acercarse para verlo en detalle. Su primera reacción, antes incluso de llegar hasta el auto, fue preguntar si podía manejarlo. La escena fue compartida por Alpine en sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del argentino, que destacaron la espontaneidad del piloto.
El blooper viral de Franco
Mientras recorría el auto con la mirada, Colapinto tuvo un pequeño descuido: dejó caer accidentalmente un chorro de agua caliente de su termo que terminó salpicando al vehículo. El argentino advirtió inmediatamente lo que había ocurrido, hizo un gesto de sorpresa y se alejó del lugar rápidamente, en una secuencia que no pasó inadvertida para quienes vieron el video.
Las reacciones de los fanáticos no tardaron en aparecer. “Ya lo hiciste Argentino, lo bautizaste”, escribió un usuario. Otro, en tono cómplice, comentó: “Nadie vio nada”. También hubo quienes se quedaron con su reacción inicial: “Parece un niño, ¡la emoción de ver al rayo!”.
Cómo es el safety car de Rayo McQueen
El Mercedes-AMG tendrá una decoración especial durante el Gran Premio de Italia, con el rojo característico del Rayo McQueen y distintos elementos relacionados con la película. Además, en la parte trasera aparecerá la inscripción “Ka-Ciao”, una adaptación italiana del célebre “Ka-chow” utilizado por el personaje.
Así, el homenaje por los 20 años de Cars estará presente durante el fin de semana de Fórmula 1 en Monza, mientras que Colapinto ya dejó su particular registro del encuentro con el protagonista de la película.