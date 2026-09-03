Colapinto reveló que tuvo una charla con el presidente de la FIA y habló del regreso de la F1 a Argentina

Colapinto contó que se reunió con Mohammed Ben Sulayem durante su visita a Buenos Aires y destacó el interés por el posible regreso de la F1 al país.

Franco Colapinto finalmente tuvo la charla que Mohammed Ben Sulayem le había prometido. Después de la polémica que se generó por las decisiones de los comisarios en las últimas carreras de Fórmula 1, el presidente de la FIA había anticipado que hablaría con el piloto argentino y el encuentro se concretó durante su reciente visita a Buenos Aires. El propio Colapinto confirmó la reunión y contó sus sensaciones antes del Gran Premio de Italia.

Colapinto habló con el presidente de la FIA sobre el regreso del GP de Argentina a la F1 “Sí, hablamos con Mohammed. Creo que hablamos hace dos días. Él estaba en Argentina, así que fue genial”, contó el piloto de Alpine. Colapinto también destacó el contexto en el que se produjo la visita del dirigente, que incluyó un encuentro con el presidente de la Argentina y distintas conversaciones vinculadas al futuro del automovilismo en el país: “Fue allí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1”, señaló.

Colapinto se reunió con Mohammed Ben Sulayem en su visita a Buenos Aires. www.francolapinto.com La presencia de Ben Sulayem en Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que entusiasma a los fanáticos argentinos: el regreso de la Fórmula 1 al país. El circuito de Buenos Aires busca volver a ser sede de la máxima categoría y, para Colapinto, que la FIA y la propia F1 reconozcan el potencial que tiene la Argentina representa una señal más que positiva.

“Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera”, aseguró el argentino. La última carrera de Fórmula 1 disputada en territorio nacional fue en 1998, por lo que el eventual regreso de la categoría significaría el retorno de la Máxima después de casi tres décadas y tendría además a Colapinto como uno de los grandes atractivos locales.