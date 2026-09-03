Cuándo corre Colapinto en el GP de Italia: horarios y cómo ver en vivo

El argentino afrontará la decimotercera fecha de la temporada en Monza y tendrá actividad desde este viernes.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Italia, decimotercera fecha del campeonato de la Fórmula 1. La actividad en Monza comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo, cuando se dispute la carrera principal, con el argentino nuevamente en pista.

El circuito italiano será escenario de una jornada que tendrá dos sesiones de entrenamientos el viernes, una tercera práctica y la clasificación el sábado, antes de la carrera del domingo. Para los seguidores argentinos, toda la actividad podrá seguirse a través de distintas opciones de televisión y streaming.

El Autódromo Nacional de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, tiene 11 curvas y una extensión de 5.793 kilómetros. El trazado se caracteriza por sus sectores de alta velocidad y será el escenario en el que Colapinto buscará continuar con su cosecha de puntos en la temporada.

La Fórmula 1 llega a Italia para una nueva jornada del campeonato. Instagram @F1 A qué hora corre Colapinto en el GP de Italia La actividad comenzará el viernes 4 de septiembre con la primera práctica libre, programada para las 7:30, mientras que la segunda sesión tendrá lugar desde las 11. El sábado 5 será el turno de la tercera y última práctica, a partir de las 7. Luego llegará uno de los momentos centrales del fin de semana: la clasificación, que comenzará a las 11 y definirá el orden de largada para la carrera. La competencia principal se disputará el domingo 6 de septiembre desde las 10.

Cronograma completo del GP de Italia Viernes 4 de septiembre Práctica Libre 1: 7:30.

Práctica Libre 2: 11. Sábado 5 de septiembre Práctica Libre 3: 7.

Clasificación: 11. Domingo 6 de septiembre Carrera: 10. Cómo ver en vivo la Fórmula 1 en Argentina El Gran Premio de Italia podrá verse en Argentina por Fox Sports y mediante Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión en vivo de la actividad. También estará disponible F1 TV, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, como alternativa para seguir las sesiones y la carrera.