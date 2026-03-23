La tajante aclaración de Alan Lescano sobre su frustrado pase de Argentinos a Boca: "Eso fue todo mentira"

El mediocampista creativo de Argentinos Juniors rompió el silencio y desmintió las versiones sobre un supuesto arreglo con el Xeneize.

Alan Lescano, autor del gol de la victoria de Argentinos Juniors vs. Platense, aclaró su situación con Boca y negó que haya habido un acuerdo en el reciente mercado de pases.

Alan Lescano salió a aclarar su situación tras el fuerte interés de Boca en el último mercado de pases. El jugador de Argentinos Juniors desmintió de manera categórica las versiones que indicaban que ya tenía un acuerdo cerrado con el club de la Ribera.

“Hubo muchos comentarios que yo ya había arreglado mi parte y que solamente faltaba entre los clubes. Eso jamás fue así”, aseguró el mediocampista en diálogo con ESPN, dejando en claro que nunca existió un entendimiento personal para concretar la transferencia.

En esa línea, el futbolista reconoció contactos, pero marcó un límite claro: "Sí no voy a negar que se comunicaron con mi representante, que preguntaron. Pero de ahí a que se llegara a un acuerdo o que yo tenga todo arreglado, eso fue todo mentira".

Alan Lescano dio detalles de su frustrado pase a Boca Juniors Alan Lescano aclaró su pase frustrado de Argentinos a Boca Alan Lescano aclaró su pase frustrado de Argentinos a Boca. ESPN Además, explicó por qué decidió salir a hablar públicamente: "Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos". De esta manera, buscó ponerle fin a la polémica que se generó en torno a su nombre.