Los cuatro jugadores que recuperará Boca antes del arranque de la Copa Libertadores

Claudio Úbeda recupera piezas importantes en Boca antes del comienzo de un abril cargado y del debut en la Copa Libertadores.

Antes del comienzo de un mes clave, con la Libertadores en el horizonte, Boca suma refuerzos desde la enfermería.

Boca Juniors aprovecha la fecha FIFA para recuperar soldados. Tras el 2-0 ante Instituto, el equipo de Claudio Úbeda apunta a llegar con más variantes al inicio de la Copa Libertadores y a un abril cargado de partidos. En ese contexto, hay cuatro nombres que podrían volver: Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Ángel Romero.

El caso más esperado es el del Changuito, que dejó atrás un desgarro importante y ya trabaja en la última etapa de recuperación. La idea del cuerpo técnico es que se sume a la par del grupo en los próximos días y vuelva a ser opción tras haberse perdido nueve encuentros.

Festejo de Boca Exequiel Zeballos y Milton Giménez (más atrás) podrían reaparecer en la lista de convocados para enfrentar a Talleres. Fotobaires También hay buenas noticias con Giménez, quien superó una pubalgia y ya entrena con normalidad tras haber sido operado en febrero. A su vez, Belmonte se recupera de un desgarro y el parate le juega a favor, mientras que Romero, que arrastraba una molestia más compleja de lo previsto, también apunta a reaparecer en la próxima convocatoria.

Para Úbeda, recuperar estas cuatro piezas será clave pensando en un calendario apretado que incluirá torneo local, Copa Libertadores y el Superclásico. Boca se juega mucho en pocas semanas y necesita llegar con el plantel lo más completo posible.