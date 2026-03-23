Los cuatro jugadores que recuperará Boca antes del arranque de la Copa Libertadores
Claudio Úbeda recupera piezas importantes en Boca antes del comienzo de un abril cargado y del debut en la Copa Libertadores.
Boca Juniors aprovecha la fecha FIFA para recuperar soldados. Tras el 2-0 ante Instituto, el equipo de Claudio Úbeda apunta a llegar con más variantes al inicio de la Copa Libertadores y a un abril cargado de partidos. En ese contexto, hay cuatro nombres que podrían volver: Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Tomás Belmonte y Ángel Romero.
El caso más esperado es el del Changuito, que dejó atrás un desgarro importante y ya trabaja en la última etapa de recuperación. La idea del cuerpo técnico es que se sume a la par del grupo en los próximos días y vuelva a ser opción tras haberse perdido nueve encuentros.
También hay buenas noticias con Giménez, quien superó una pubalgia y ya entrena con normalidad tras haber sido operado en febrero. A su vez, Belmonte se recupera de un desgarro y el parate le juega a favor, mientras que Romero, que arrastraba una molestia más compleja de lo previsto, también apunta a reaparecer en la próxima convocatoria.
Para Úbeda, recuperar estas cuatro piezas será clave pensando en un calendario apretado que incluirá torneo local, Copa Libertadores y el Superclásico. Boca se juega mucho en pocas semanas y necesita llegar con el plantel lo más completo posible.
El apretado calendario de Boca Juniors en abril
- Jueves 2 o viernes 3 de abril - Talleres vs. Boca - Fecha 13 del Torneo Apertura
- Martes 7 de abril - Universidad Católica vs. Boca - Fecha 1 de la fase de grupos Copa Libertadores
- Viernes 10 o sábado 11 de abril - Boca vs. Independiente - Fecha 14 del Torneo Apertura
- Martes 14 de abril - Boca vs. Barcelona SC - Fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores
- Domingo 19 de abril - River vs. Boca - Fecha 15 del Torneo Apertura
- Fin de semana del 26 de abril - Defensa y Justicia vs. Boca - Fecha 16 del Torneo Apertura
- Martes 28 de abril - Cruzeiro vs. Boca - Fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores