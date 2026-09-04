La AFA puso fecha para el Boca-Racing en cuartos de la Copa Argentina: quién saldría perjudicado y por qué

A falta de confirmación oficial, el mata-mata entre Boca y Racing se disputará en Córdoba durante una fecha que genera polémica. Los detalles.

El cruce de cuartos de final de la Copa Argentina será determinante tanto para Boca como para Racing. No solo por el objetivo que tienen ambos de volver a ser campeón, sino que también porque el ganador del torneo obtendrá el boleto directo a la Copa Libertadores 2027. Por eso, cada detalle es importante en lo que respecta a la planificación del partido, y la fecha no fue la excepción.

Fecha definida para el Boca-Racing por la Copa Argentina En el boceto de la AFA ya está marcado: el clásico se disputará el domingo 27 de septiembre, en plena fecha FIFA, y el Mario Alberto Kempes de Córdoba pica en punta para transformarse en la sede oficial. Una programación que, puertas adentro del Xeneize, no cayó del todo bien.

El motivo es claro: la posibilidad de perder a una pieza infaltable justo para uno de los encuentros más importantes del semestre. Se trata de Álvaro Montero, quien tiene chances concretas de ser citado por Néstor Lorenzo para los próximos amistosos de Colombia. Si finalmente el arquero viaja con su país, Rodolfo Arruabarrena deberá afrontar el mata-mata con Racing sin su arquero titular, quien viene de ser figura para eliminar a Vélez en la definición por penales.

Álvaro Montero se vistió de héroe ante Vélez: contuvo dos penales y clasificó a Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina. Fotobaires De igual manera, Boca no se quedará de brazos cruzados. Al tratarse de encuentros amistosos, la dirigencia de Juan Román Riquelme hará gestiones con la selección cafetera para intentar retener al Montero. La decisión final quedará en manos de Lorenzo, que analizará junto a su cuerpo técnico si aceptan o no el pedido del equipo argentino.

Quien también podría recibir una convocatoria después de mucho tiempo es Miguel Merentiel, ya que la Selección uruguaya comienza un nuevo proceso con Diego Forlán al frente del equipo.