Confirmado: Marcelo Gallardo será el nuevo técnico de Ecuador

Marcelo Gallardo está a punto de iniciar un desafío inédito en su carrera como entrenador. El Muñeco llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para asumir al frente de la Selección de Ecuador y solo resta la firma del contrato para que se concrete oficialmente su llegada al combinado sudamericano.

La decisión marca un nuevo capítulo para Ecuador, que volverá a recurrir a un director técnico argentino para conducir su proyecto deportivo. El objetivo estará puesto en el próximo ciclo mundialista, luego de la salida de Sebastián Beccacece, quien estuvo al frente de la Tricolor durante 2026.

El seleccionado ecuatoriano tuvo una actuación con algunos resultados destacados bajo el mando de Beccacece. En la primera ronda consiguió un histórico triunfo ante Alemania, aunque su participación terminó en los 16avos de final después de la derrota frente a México.

Gallardo tendrá su primera experiencia al frente de una selección La llegada a Ecuador significará para Gallardo un estreno en un ámbito que todavía no transitó como entrenador: el de las selecciones nacionales. Su carrera en los bancos comenzó en 2011, cuando asumió en Nacional de Uruguay, y tres años más tarde desembarcó en River, donde construyó la etapa más exitosa de su trayectoria.

Marcelo Gallardo, durante su etapa en River. Juan Mateo Aberastain / MDZ El primer ciclo en el club de Núñez se extendió desde junio de 2014 hasta 2022 y estuvo marcado por una extensa lista de títulos. En esos más de ocho años consiguió 14 trofeos, siete locales y siete internacionales, entre ellos dos Copas Libertadores. Además, protagonizó junto a River distintos cruces decisivos ante Boca que quedaron entre los episodios más recordados de su gestión.