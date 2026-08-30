Aseguran que Gallardo está a una firma de ser el DT de una importante selección sudamericana

A seis meses de su salida de River, Marcelo Gallardo está a detalles de asumir en un combinado nacional que viene de disputar el Mundial 2026.

A fines de febrero, sacudió a Núñez y todo el fútbol argentino la renuncia de Marcelo Gallardo tras un muy flojo arranque de River en el primer semestre del año. Desde entonces, decidió tomarse un breve descanso y, más allá de un breve paso como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026, no tomó ningún nuevo trabajo.

Sin embargo, a 6 meses de su salida del Millonario, finalmente volverá a calzarse el saco y asumir un nuevo desafío. Pero no será para estar al frente de un club, sino de un importante combinado nacional de Sudamérica que viene de participar de la última Copa del Mundo y que tras su eliminación se quedó sin DT.

Marcelo Gallardo está a detalles de ser DT de Ecuador La Selección de Ecuador espera por Marcelo Gallardo. EFE Se trata de la Selección de Ecuador, que ya dejó atrás el ciclo Sebastián Beccacece y que había comenzado negociar con el Muñeco hace unas semanas. Según informaron desde dicho país, la conversaciones llegaron a buen puerto y ya existe un acuerdo de palabra con la FEF. Solo restaría que plasme la firma en su nuevo contrato para que se haga oficial.

Se espera que esta semana Napoleón viaje a Quito para cerrar de manera definitiva la operación y pueda así comenzar su etapa a cargo de La Tri. Será su primera experiencia como entrenador de un seleccionado y la tercera fuera del país (y de River), tras sus pasos por Nacional de Montevideo entre 2011 y 2012 y el Al-Ittihad de Arabia Saudita entre 2023 y 2024.