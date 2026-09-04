El hipnótico video inédito de Messi haciendo malabares con la pelota en su habitación en el Mundial 2010

En medio de la conmoción por el anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección, salieron a la luz imágenes nunca antes vistas de Sudáfrica 2010.

El anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección argentina acaparó la agenda deportiva nacional y mundial. Y a cuatro días de conocerse la noticia, todo el país continúa procesando lo que será la Albiceleste sin el mejor jugador de todos los tiempos después de 21 años defendiendo los colores patrios.

Y mientras la AFA organiza los próximos amistosos de la Scaloneta, en los que espera que el astro rosarino pueda tener su merecida despedida ante la gente, en la última hora salió a la luz un video inédito del 10 durante el Mundial de Sudáfrica 2010 que deleitó a todos los fanáticos en medio de la conmoción.

El video inédito de Messi haciendo jueguito en la concentración del Mundial 2010 @galgojonas Este viernes, Jonás Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram una filmación que había hecho durante la concentración de Argentina en la habitación que compartía con Leo, Maxi Rodríguez y Martín Demichelis. En la misma, mientras suenan de fondo Los Nocheros, se ve a la Fiera haciendo "jueguito" con la pelota desde su cama, para luego pasársela al Mesías.

Al llegarle el esférico, Messi, que estaba sentado en una silla de plástico, desplegó toda su magia y comenzó a hacer todo tipo de malabares al mejor estilo maradoniano: primero con los dos pies, luego frenar la pelota con cada uno, después con la cabeza, y después nuevamente con los pies. En el medio, volvió a pasársela a Maxi, quien se la devolvió mientras Micho, que también filmaba la secuencia, trataba de no recibir ningún pelotazo.