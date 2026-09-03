Cuál será la estrategia de la AFA para volver a ver a Messi con la camiseta argentina
La Selección volverá a jugar después del Mundial y la dirigencia prepara una propuesta especial para el rosarino.
La AFA ya trabaja en el regreso de la Selección argentina después del Mundial 2026 y tiene un objetivo que excede la planificación de los próximos amistosos: quiere ofrecerle a Lionel Messi la posibilidad de volver a vestir la camiseta albiceleste por última vez. La propuesta, por supuesto, dependerá exclusivamente del recientemente retirado capitán.
La próxima ventana internacional se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Para ese período, la dirigencia del fútbol argentino pretende organizar tres encuentros, aunque todavía no definió los rivales. La planificación servirá además para comenzar una nueva etapa del seleccionado luego de la Copa del Mundo.
En ese escenario aparece Messi. La intención de la AFA es invitar al futbolista a participar de alguno de esos compromisos y darle la posibilidad de despedirse dentro del país. No se trata, sin embargo, de una convocatoria asegurada: en la dirigencia saben que el futbolista ya comunicó su decisión y que será él quien determine si quiere volver a jugar con la camiseta albiceleste.
La palabra final será de Messi
En su despedida, Messi dejó entrever que su último partido con Argentina fue el que disputó ante España el 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey. Aquel encuentro tuvo un significado especial para el rosarino y, con su posterior anuncio, tomó fuerza la posibilidad de que esa haya sido efectivamente su despedida.
Por eso, la iniciativa de la AFA no implica dar por hecho un regreso. La intención es poner la oportunidad sobre la mesa y dejar que Messi decida. Si acepta, tendrá una nueva ocasión para compartir cancha con la Selección; si mantiene su postura, se respetará su determinación.
Messi acumula 207 partidos con la camiseta argentina entre Mundiales, eliminatorias, Copa América y amistosos. Una nueva presentación elevaría esa cifra y agregaría otro capítulo a una historia que comenzó hace dos décadas.
La Selección se despidió de Leo
La Selección argentina ya había dedicado un mensaje al futbolista después de su anuncio: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, publicaron en las redes de la Selección.
Ahora, la pelota vuelve a estar del lado de Messi. La AFA pretende que tenga la posibilidad de ponerse nuevamente la camiseta argentina, pero será el propio futbolista quien determine si esa escena finalmente vuelve a repetirse.