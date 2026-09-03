Mourinho habló del retiro de Messi y sorprendió con lo que hará para seguir viéndolo: "No me gusta mucho"

José Mourinho elogió a Lionel Messi tras su retiro de la Selección y aseguró que habrá que verlo en la MLS para disfrutar sus últimos años como futbolista.

El DT del Real Madrid llenó de elogios al 10 y hasta reconoció que tendrá que hacer algo que no le gusta demasiado para seguir viéndolo: mirar la MLS.

José Mourinho se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina y dejó una contundente definición sobre el legado del capitán de la Albiceleste. El entrenador del Real Madrid habló en la conferencia de prensa previa al partido ante Betis y no dudó cuando le consultaron por la decisión del rosarino: "Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador".

El portugués, además, apeló a su particular sentido del humor para reconocer que tendrá que cambiar uno de sus hábitos si quiere seguir disfrutando de Messi. "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años", lanzó Mourinho, en referencia a la liga estadounidense donde el argentino continuará su carrera con Inter Miami.

José Mourinho habló del retiro de Messi y dejó una inesperada confesión Los halagos de Mourinho a Messi @elchiringuitotv El entrenador del Madrid conoce de primera mano lo que significa enfrentarse al astro argentino. Durante su etapa al frente del Real Madrid protagonizó numerosos clásicos ante el Barcelona de Messi, entre ellos el histórico 5-0 sufrido en el Camp Nou en 2010. Más de una década después de aquellos enfrentamientos, Mourinho dejó de lado cualquier rivalidad para reconocer la dimensión de su antiguo adversario.

"Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación", afirmó el portugués. La frase resume el sentimiento de buena parte del fútbol mundial después del anuncio de Messi, quien decidió ponerle punto final a su recorrido con la Selección argentina tras 21 años y luego de haber conseguido los títulos más importantes de su carrera con la Albiceleste.