Así fue la primera aparición pública de Messi, a 3 días de anunciar su retiro de la Selección
Relajado y tomando mate, Lionel Messi fue filmado mientras asistía a las prácticas de sus hijos en las categorías juveniles del Inter Miami.
Lionel Messi sacudió a todo el país y el mundo del fútbol el lunes al anunciar su retiro de la Selección argentina. Se sabía que era una decisión que iba a tomar más temprano que tarde después del Mundial 2026 y que no llegaría a la próxima Copa del Mundo, pero no por eso la noticia dejó de tener impacto.
Numerosas figuras del deporte e instituciones se han expresado al respecto y la AFA ya dictaminó un homenaje en todos los partidos del fútbol argentino. A su vez, la Asociación trabaja para que el 10 pueda tener su merecida despedida en cancha y ante su gente en la próxima fecha FIFA.
La primera aparición pública de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección
En el mientras tanto, el mejor futbolista de todos los tiempos continúa su vida en Florida y este jueves se viralizaron las imágenes de su primera aparición pública tras la carta que publicó tres días atrás. La misma se dio en el marco de las prácticas de las categorías juveniles del Inter Miami.
La Pulga asistió allí en plan familiar para presenciar el entrenamiento de sus hijos, que se están formando futbolísticamente en las inferiores de las Garzas. Al 10 se lo vio distendido, con una chomba a rayas horizontales, bermudas y ojotas, sentado en un banco de madera y tomando mate en compañía de Antonela Roccuzzo, rodeados de otras familias del club.
Como siempre, la presencia de Messi en cualquier lugar es un acontecimiento en sí mismo. Y si bien en Miami ya está acostumbrado a mostrarse públicamente sin generar mucho revuelo, esta oportunidad, con su anuncio del retiro a flor de piel, se prestó para fuera filmado por uno de los asistentes a la práctica y la escena rápidamente se viralizara en redes sociales.