Así fue la primera aparición pública de Messi, a 3 días de anunciar su retiro de la Selección

Lionel Messi sacudió a todo el país y el mundo del fútbol el lunes al anunciar su retiro de la Selección argentina. Se sabía que era una decisión que iba a tomar más temprano que tarde después del Mundial 2026 y que no llegaría a la próxima Copa del Mundo, pero no por eso la noticia dejó de tener impacto.

La primera aparición pública de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección En el mientras tanto, el mejor futbolista de todos los tiempos continúa su vida en Florida y este jueves se viralizaron las imágenes de su primera aparición pública tras la carta que publicó tres días atrás. La misma se dio en el marco de las prácticas de las categorías juveniles del Inter Miami.

La Pulga asistió allí en plan familiar para presenciar el entrenamiento de sus hijos, que se están formando futbolísticamente en las inferiores de las Garzas. Al 10 se lo vio distendido, con una chomba a rayas horizontales, bermudas y ojotas, sentado en un banco de madera y tomando mate en compañía de Antonela Roccuzzo, rodeados de otras familias del club.