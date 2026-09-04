"Es muy fuerte": Sabalenka frenó un partido del US Open por el olor a marihuana que bajaba de la tribuna y hay video

En medio del primer set de su choque con Rakhimova por el US Open, Sabalenka protestó por el humo que emitía un espectador en las gradas.

La tercera ronda del US Open 2026 comenzó a disputarse este viernes. Y antes de que jugaran los favoritos de la rama masculina, como Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, le tocó el turno a la número 1 del mundo de la WTA, Aryna Sabalenka, que se mantiene firme como candidata a quedarse con el título.

La bielorrusa le ganó esta mañana a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 28 minutos de juego y se metió así en octavos de final. Pero este duelo no solo se destacó por las raquetas, sino también por un bizarro episodio que no tardó en hacerse viral.

Aryna Sabalenka frenó un partido por el olor a marihuana que bajaba de las gradas Now Sports Durante el tercer game del primer set, Saby se frenó antes de hacer su saque y, con una risa incómoda y una mueca de disgusto, fue a hablar con la jueza de silla: "Alguien está fumando marihuana. ¿Le importa? Porque es muy fuerte", le reclamó, mientras señalaba las tribunas, para luego volver a enfocarse en el juego.

Lejos de hacer un escándalo al respecto, la tenista oriunda de Minsk se lo tomó con gracia al ser consultada al respecto en la conferencia de prensa posterior: "Ahora solo puedo pensar en lo de la hierba, ja, ja, ja... Si van a seguir fumando, puede que me coloque", apuntó con mucha soltura Sabalenka.