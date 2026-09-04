Grindetti hizo un anuncio sobre las elecciones de Independiente y calificó su gestión como "aprobada"

Néstor Grindetti adelantó cuándo se llevarán a cabo los comicios en Independiente, habló de su participación en los mismos e hizo un balance de su mandato.

Independiente se encuentra sumido en una delicada crisis deportiva, institucional y económica. Con el equipo sin rumbo en el campeonato local, la hinchada furiosa con la dirigencia y varios de los jugadores más importantes del plantel como Kevin Lomónaco, Gabriel Ávalos y Maxi Gutiérrez yéndose a falta de 9 fechas, las elecciones están cada vez más cerca.

Néstor Grindetti, que fue elegido en 2022 como vicepresidente y asumió como presidente tras la renuncia de Fabián Doman a principios de 2023, habló este viernes acerca del presente del Rey de Copas, adelantó que los comicios se realizarán en la primera semana de diciembre e hizo un importante anuncio respecto de su participación en los mismos.

Los anuncios de Néstor Grindetti y el análisis de su gestión Néstor Grindetti no irá por la reelección. NA "Ninguno de la mesa chica se va a presentar en las elecciones. Ni yo, ni Seoane, ni Urrelli, ni Espósito, ni Sartori...", informó en diálogo Radio La Red, dejando definitivamente atrás su sueño de ir por la reelección. De todos modos, trató de defender su gestión: "Vamos a entregar un club en condiciones financieras muchísimo mejores de como las que recibimos".

"El pasivo va a ser muy similar al que recibimos, de unos 34 millones de dólares, pero la diferencia es que ahora el plantel vale mucho más, cerca de 35 millones de dólares. Bajamos deudas e inhibiciones, pero para tener estos jugadores nos tuvimos que endeudar", aseguró luego el exintendente de Lanús respecto de los números en los que deja al club.

Al ser consultado por el desmantelamiento del plantel, trató de restarle importancia: "El momento de las salidas se da por los tiempos propios del mercado, los jugadores y representantes también presionan", indicó Grindetti. E insistió: "El jugador pone ganas y a veces se quieren ir. Los jugadores presionan, los representantes presionan y uno piensa también en la carrera de ellos mismos".