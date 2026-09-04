La brutal reacción de Gasly tras perder el podio de Mónaco: del "nos robaron" al "esto no termina acá"

Pierre Gasly no ocultó su enojo después de que la Corte Internacional de Apelación de la FIA confirmara la pérdida del tercer puesto que había conseguido en el Gran Premio de Mónaco . El piloto de Alpine cuestionó con dureza la resolución y aseguró que el equipo todavía tiene margen para continuar con su reclamo.

El francés cruzó la línea de llegada en la tercera posición en junio, pero una sanción por exceso de velocidad en el pit lane lo relegó inicialmente al séptimo lugar. Días más tarde, Alpine presentó un derecho de revisión que prosperó y permitió que Gasly recuperara el podio.

Sin embargo, la historia volvió a cambiar este viernes. La apelación presentada por Red Bull y McLaren terminó modificando nuevamente el resultado y Gasly perdió definitivamente el tercer puesto. La decisión provocó una fuerte reacción del representante de Alpine .

La polémica de Gasly en el GP de Mónaco sumó un nuevo capítulo.

Gasly fue directo al ser consultado por la resolución y dejó una frase que refleja su malestar con lo ocurrido. "Creo que nos robaron y creo que esto no va a terminar acá", disparó el piloto de Alpine en una entrevista con Canal+ de Francia.

El francés sostuvo que, desde su perspectiva, no hubo un incumplimiento del límite de velocidad en el pit lane y cuestionó que una cuestión reglamentaria terminara modificando el resultado obtenido en pista.

"La velocidad que llevábamos en el pit lane era bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas discusiones en las oficinas, legalmente, por puntos que van más allá de lo deportivo. Es bastante triste ver que los resultados se decidan como consecuencia de este tipo de situaciones", agregó.

Gasly, furioso tras perder el podio de Mónaco

Gasly defendió el resultado conseguido en pista

Más allá de la resolución, Gasly remarcó que su rendimiento durante la competencia había sido suficiente para terminar tercero. El piloto francés prefirió, sin embargo, dejar en manos de Alpine los próximos pasos que pueda tomar el equipo frente a la decisión.

"En la pista, terminamos terceros. Es otro giro de los acontecimientos. Pero, de todos modos, voy a dejar que mi equipo se encargue del resto. Yo hice todo lo que pude en la pista y ahora depende de ellos hacer lo que haya que hacer, y confío en que así será", concluyó.

De esta manera, Gasly volvió a quedar séptimo en la clasificación oficial del Gran Premio de Mónaco, después de haber recuperado provisoriamente el tercer lugar tras el primer fallo favorable a Alpine.

Pierre Gasly expresó su enojo tras perder nuevamente el tercer puesto del GP de Mónaco. Instagram @alpinef1team

El impacto en el campeonato de Fórmula 1

La modificación del resultado no solo afecta el recuerdo del podio de Gasly, sino que también tiene consecuencias directas para Alpine en los campeonatos de pilotos y constructores.

El francés perdió terreno en su pelea con Liam Lawson por el noveno puesto del campeonato de pilotos. Para Alpine, el impacto es todavía mayor: el equipo pasó de estar tres puntos por detrás de Racing Bulls a quedar a 16 unidades de su rival en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores.

La escudería francesa deberá ahora intentar recuperar esa diferencia en la pista, mientras Gasly dejó claro que el episodio de Mónaco podría todavía tener un nuevo capítulo.