Tras el fallo de la FIA por el podio de Gasly en Mónaco, ¿cómo quedó Alpine en el campeonato de constructores?

La resolución de la FIA sobre lo sucedido con Gasly en Montecarlo modificó la tabla de constructores y perjudicó al equipo de Enstone, que cayó al sexto lugar.

Tras el fallo de la FIA por el podio de Gasly en Mónaco, Alpine retrocedió en el campeonato de constructores.

La resolución definitiva de la FIA sobre el caso de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco no solo modificó el resultado del piloto francés, sino que también sacudió la pelea por el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. La sanción que volvió a aplicarse al corredor de Alpine tuvo un efecto directo sobre la escudería, que perdió nueve puntos y cayó del quinto al sexto puesto.

La Corte Internacional de Apelación de la FIA aceptó los recursos presentados por McLaren y Red Bull y dejó sin efecto la decisión adoptada por los comisarios el pasado 12 de junio. En aquella resolución habían sido anuladas las dos penalizaciones de cinco segundos que Gasly había recibido por exceder el límite de velocidad en el ingreso a boxes. Con el nuevo fallo, las sanciones recuperaron su validez y el francés retrocedió del tercer al séptimo lugar en Mónaco.

La FIA le quitó el podio a Gasly en el GP de Mónaco. Instagram @pierregasly Alpine perdió una posición en el campeonato luego de que la FIA le quitara el podio de Mónaco a Gasly Antes de conocerse la resolución definitiva, Alpine se encontraba quinta en el Mundial de Constructores con 72 puntos, mientras que Racing Bulls marchaba sexta con 62. La modificación del resultado del Gran Premio de Mónaco, sin embargo, alteró por completo esa diferencia y terminó generando un cambio de posiciones entre ambas escuderías.

Gasly perdió los nueve puntos correspondientes a la diferencia entre finalizar tercero y hacerlo séptimo. De esta manera, el equipo de Franco Colapinto pasó a acumular 63 unidades. Del otro lado, Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaron una posición cada uno en la clasificación de aquella carrera, lo que permitió que Racing Bulls sumara cuatro puntos y llegara a 66.

Alpine perdió una posición en el campeonato luego de que la FIA le quitara el podio de Mónaco a Gasly. www.francolapinto.com Así, Racing Bulls pasó a ocupar el quinto lugar del Campeonato de Constructores y dejó a Alpine en la sexta posición. La diferencia entre ambas escuderías ahora es de apenas tres puntos, en una pelea que vuelve a tomar temperatura gracias a una resolución que llegó semanas después de la carrera y terminó teniendo un impacto importante en el campeonato.