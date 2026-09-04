Sorpresa en el tenis por la leve sanción a Nick Kyrgios tras dar positivo de cocaína: el motivo

Pese a dar positivo en un control antidoping, Nick Kyrgios recibió una leve sanción por parte de la ITIA y podrá volver a jugar dentro de un mes.

Nick Kyrgios, siempre protagonista dentro y fuera de las canchas, recibió este jueves una sanción de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis ( ITIA) después de haber dado positivo por cocaína durante el ATP 250 de Mallorca. El australiano, actualmente 907° del ranking y ex número 13 del mundo en 2016, fue suspendido por un mes y además deberá completar un programa de tratamiento aprobado por el organismo.

Nick Kyrgios fue suspendido por un mes tras dar positivo por cocaína El caso se originó el pasado 22 de junio, cuando Kyrgios fue sometido a un control antidopaje durante su participación en el torneo español. El análisis detectó benzoilecgonina, el principal metabolito que genera el organismo luego del consumo de cocaína. Ese mismo día, el australiano quedó eliminado en la primera ronda de Mallorca tras perder por 6-3 y 6-4 frente a Adam Walton, por entonces 98° del ranking mundial.

El australiano, actualmente 907° del ranking y ex número 13 del mundo en 2016, fue suspendido por un mes. EFE El resultado positivo fue confirmado el 17 de julio y, posteriormente, la ITIA decidió imponerle una suspensión provisional que comenzó a regir el 4 de agosto. Kyrgios reconoció ante el organismo que había consumido cocaína varios días antes de disputar el torneo y asumió la responsabilidad por lo ocurrido, un factor que terminó siendo determinante a la hora de establecer el castigo definitivo.

El motivo de la leve sanción a Kyrgios La cocaína está incluida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) dentro de la lista de sustancias prohibidas y aparece catalogada como estimulante y también como una “sustancia de abuso”. Sin embargo, el reglamento contempla sanciones diferentes dependiendo de las circunstancias en las que se produjo el consumo y de si existió o no una relación con la mejora del rendimiento deportivo.

En este tipo de situaciones, la suspensión puede llegar a ser considerablemente mayor, aunque puede reducirse a tres meses cuando el deportista demuestra que el consumo ocurrió fuera de competición y no estuvo relacionado con una intención de mejorar su rendimiento. A su vez, si acepta participar en un programa de tratamiento aprobado, el castigo puede reducirse todavía más, hasta alcanzar apenas un mes.