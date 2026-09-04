El Vasco Arruabarrena tomó una jugada decisión en Boca para visitar a Gimnasia de Mendoza

El Vasco Arruabarrena se la jugó y tomó una arriesgada decisión de cara al choque frente al Lobo Mendocino este sábado en el Víctor Lagrotaglie.

Boca no tiene tiempo para disfrutar demasiado la clasificación ante Vélez. Después de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina en una extensa definición por penales, el equipo de Rodolfo Arruabarrena ya debe cambiar el chip y enfocarse en el Torneo Clausura. Este sábado visitará a Gimnasia de Mendoza, pero el gran objetivo aparece unos días después: el martes recibirá a San Pablo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por eso, el Vasco prepara una rotación masiva para el compromiso en Mendoza. El Xeneize viajó directamente desde Córdoba hacia la provincia cuyana y el desgaste acumulado obliga al entrenador a cuidar a buena parte de sus habituales titulares. El primer ausente confirmado será Leandro Paredes, quien terminó el encuentro ante Vélez con una molestia en el isquiotibial izquierdo y será preservado con la intención de que pueda llegar en condiciones al trascendental duelo internacional.

El Vasco Arruabarrena prepara una rotación masiva para el choque ante Gimnasia de Mendoza La presencia del capitán ante San Pablo, de todos modos, todavía no está garantizada. Todo dependerá de la evolución que muestre durante los próximos días, ya que Boca no quiere correr ningún riesgo con una pieza fundamental para el equipo. El antecedente que genera cierta preocupación en el cuerpo técnico es el debut del Clausura, cuando Arruabarrena apostó por un equipo prácticamente alternativo y sufrió una dura derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra.

El Vasco Arruabarrena prepara una rotación masiva para el choque ante Gimnasia de Mendoza. Fotobaires Por eso, aunque la idea es darle descanso a los principales futbolistas, el entrenador podría mezclar algunos titulares con suplentes y elegir a aquellos que lleguen mejor desde lo físico. Entre las principales novedades aparece Enner Valencia, quien tendría su primera titularidad desde su llegada al club y buscará aprovechar la oportunidad para demostrar toda su jerarquía. Además, el juvenil Matías Satas podría hacer su estreno absoluto con la Primera.

El probable once de Boca para visitar Mendoza En cuanto al equipo, Álvaro Montero sería el arquero y la defensa tendría varias modificaciones. Marco Pellegrino podría volver a la titularidad en lugar de Facundo Herrera, mientras que Dylan Gorosito y Nicolás Figal ingresarían por Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo. En el mediocampo, con Paredes y Milton Delgado descartados, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech aparecen como las alternativas para ocupar la zona central, mientras Carlos Palacios jugaría unos metros más adelante.