El DT argentino de Cienciano desafió a Boca: "Vamos a ganarle la final de la Copa Sudamericana"
Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, se la jugó y palpitó un potencial choque contra Boca en el duelo decisivo por el campeonato.
Boca Juniors se prepara para lo que será el duelo contra San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El próximo martes 8 de septiembre jugará el partido de ida en la Bombonera y una semana después visitará el Morumbi por la revancha. Será el antepenúltimo paso en su sueño de cortar 19 años de sequía internacional.
Del otro lado del cuadro, uno de los animadores inesperados del certamen es el Club Cienciano, el único cuadro peruano en haber ganado el torneo (en 2003) y que sorprendió en octavos al aplastar al Botafogo con un global de 6-2. Su DT es el argentino Horacio Melgarejo, un personaje sin pelos en la lengua y que no tiene miedo de hacer declaraciones de las más audaces.
El DT de Cienciano anticipó una final contra Boca por la Copa Sudamericana
En ese sentido, este viernes hizo un jugado anticipo: "Vamos a llegar a la final y se la vamos a ganar a Boca", lanzó en diálogo con ESPN. "Ojalá que llegue Boca a la final. Pero primero nosotros tenemos que respetar a nuestros rivales. Hay que hacer un buen papel contra el City Torque en cuartos", apuntó luego con un poco más de moderación.
"Si Dios nos acompaña y podemos pasar, después vendría un cruce importante contra el ganador de Atlético Mineiro y el Santos", continuó su análisis. Y aprovechó para bromear sobre el accionar de la policía brasileña cuando enfrente hay un argentino, como él: "Ya hablé con un servicio de guardia, voy a contratar unos cien policías para llevarlos conmigo", indicó entre risas.
Aún así, reconoció que Cienciano no la tendrá sencilla, aunque no se achicó: "Hay que ir paso a paso. En presupuesto e infraestructura, con el momento turbulento que atraviesa el fútbol peruano, de los ocho equipos que quedan en competencia somos el que está más abajo de todos. Pero en la cancha somos once contra once, y nadie entra con la billetera o la tarjeta de crédito, así que vamos a jugar a muerte toque contra quien nos toque", advirtió Melgarejo.