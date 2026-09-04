El DT argentino de Cienciano desafió a Boca: "Vamos a ganarle la final de la Copa Sudamericana"

Boca Juniors se prepara para lo que será el duelo contra San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El próximo martes 8 de septiembre jugará el partido de ida en la Bombonera y una semana después visitará el Morumbi por la revancha. Será el antepenúltimo paso en su sueño de cortar 19 años de sequía internacional.

Del otro lado del cuadro, uno de los animadores inesperados del certamen es el Club Cienciano, el único cuadro peruano en haber ganado el torneo (en 2003) y que sorprendió en octavos al aplastar al Botafogo con un global de 6-2. Su DT es el argentino Horacio Melgarejo, un personaje sin pelos en la lengua y que no tiene miedo de hacer declaraciones de las más audaces.

El DT de Cienciano anticipó una final contra Boca por la Copa Sudamericana ESPN En ese sentido, este viernes hizo un jugado anticipo: "Vamos a llegar a la final y se la vamos a ganar a Boca", lanzó en diálogo con ESPN. "Ojalá que llegue Boca a la final. Pero primero nosotros tenemos que respetar a nuestros rivales. Hay que hacer un buen papel contra el City Torque en cuartos", apuntó luego con un poco más de moderación.

"Si Dios nos acompaña y podemos pasar, después vendría un cruce importante contra el ganador de Atlético Mineiro y el Santos", continuó su análisis. Y aprovechó para bromear sobre el accionar de la policía brasileña cuando enfrente hay un argentino, como él: "Ya hablé con un servicio de guardia, voy a contratar unos cien policías para llevarlos conmigo", indicó entre risas.