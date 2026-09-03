La reacción especial de Riquelme con Montero tras la clasificación de Boca ante Vélez en la Copa Argentina

El arquero Álvaro Montero fue figura en la clasificación de Boca ante Vélez y recibió un particular reconocimiento de Juan Román Riquelme.

Álvaro Montero tuvo una noche inolvidable con la camiseta de Boca. El arquero colombiano fue decisivo en la definición por penales ante Vélez, atajó dos remates y se convirtió en una de las figuras de la clasificación del Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina. Pero su actuación no terminó cuando dejó el campo de juego: en el vestuario lo esperaba Juan Román Riquelme.

Boca mostró en sus redes sociales el detrás de escena de la celebración luego del 0-0 ante el Fortín en Córdoba. En el recorrido hacia el vestuario, Montero recibió las felicitaciones de sus compañeros y también se cruzó con Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien lo saludó especialmente después de una tanda en la que el colombiano justificó la confianza que el entrenador depositó en él.

El penal decisivo atajado por Montero en la tanda frente a Vélez Montero le atajó el penal decisivo a Silvero TyC Sports El propio Arruabarrena había destacado al arquero apenas finalizó el partido. “Tenemos un arquero que en esos momentos se agranda más de lo que es”, sostuvo el técnico en conferencia de prensa. Montero respondió de la mejor manera cuando llegó el momento de los penales: contuvo los disparos de Elías Gómez y Thiago Silvero y terminó siendo determinante para que Boca se impusiera 4-3.

Ya en el vestuario apareció la imagen más significativa. Riquelme, que había acompañado a la delegación durante la jornada en Córdoba, esperaba el ingreso de los jugadores. Cuando Montero apareció, el presidente de Boca se acercó y lo recibió con un abrazo. Fue un gesto breve y sin demasiadas palabras, pero cargado de reconocimiento después de la actuación que acababa de protagonizar el arquero.