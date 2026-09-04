¿Descalifican a Boca de la Copa Argentina? Vélez lo acusa de haber infringido una regla clave

A 48 horas del partido en el Kempes, la dirigencia de Vélez hará una presentación formal ante la AFA para sacarle la clasificación a Boca. El motivo reglamentario.

Al parecer, la eliminación de Vélez ante Boca en los octavos de final de la Copa Argentina todavía tiene un capítulo abierto. A 48 horas del partido disputado en el Mario Alberto Kempes, el Fortín prepara un fuerte reclamo ante la AFA por una presunta infracción reglamentaria que podría complicar al Xeneize.

Vélez acusa a Boca y pide la clasificación en la Copa Argentina El motivo de la presentación es contundente y está relacionado con la cantidad de extranjeros (seis) incluidos por Boca: Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia firmaron planilla en Córdoba.

El punto que genera la controversia es que el reglamento permite que los clubes cuenten con hasta seis extranjeros en sus planteles, pero establece un límite de cinco habilitados para un mismo partido. Si bien Romero no sumó minutos, su nombre figuró en los papeles y ocupó un lugar en el banco de suplentes.

Montero le atajó el penal decisivo a Silvero TyC Sports La respuesta del Xeneize La información fue difundida inicialmente por el medio partidario Vélez a Fondo y luego tomó mayor fuerza a partir de la publicación del periodista Germán García Grova, quien dio detalles sobre la postura de ambas instituciones. Mientras Vélez analiza y avanza con la presentación formal, en Boca sostienen que actuaron dentro de lo establecido. "Pueden firmar planilla los seis siempre que haya dos que cumplan el criterio de 10 partidos de selección: Montero y Valencia", le dijeron a MDZ desde Brandsen 805.