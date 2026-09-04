Carlos Tevez tendrá su partido de despedida en la Bombonera: cuándo será y ¿con Messi y Ronaldo?

Con el ok de Juan Román Riquelme, Carlos Tevez le dirá adiós al fútbol en un mega evento a fin de año en la cancha de Boca. Todos los detalles.

Pasaron cuatro años de su retiro, pero Carlos Tevez tendrá finalmente la despedida que tanto esperaba. El Apache volverá a pisar la Bombonera para cerrar oficialmente su etapa como futbolista, en un partido homenaje que se realizará a fin de año.

La información fue revelada en Presión Alta por Julio Pavoni, periodista que cubre el día a día del Xeneize en TyC Sports, quien contó que el propio Tevez se comunicó directamente con Juan Román Riquelme para hacerle saber sus intenciones. Y claro, el presidente le dio el visto bueno para que el ídolo pueda tener su última función en el templo xeneize.

Tevez hará su partido de despedida en diciembre en la Bombonera. Video: TyC Sports Más detalles sobre el partido de despedida de Carlos Tevez La primera alternativa apunta al fin de semana del 12 y 13 de diciembre, mientras que la segunda posibilidad es la del 19 y 20. Sin embargo, podría haber un inconveniente: coincide con la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Por eso, si Boca llegara a disputar esas definiciones, la organización de la despedida debería darse en otra fecha.

En cuanto a los invitados, la idea de Tevez es armar un equipo muy especial, con amigos que fue cosechando en su querido Fuerte Apache. Del otro lado estaría una suerte de seleccionado de excompañeros y figuras con las que compartió diferentes etapas de su carrera, a sabiendas de que muchas de ellas son estrellas mundiales, y ahí aparece el gran atractivo.

¿Se juntan Messi y Ronaldo en la cancha de Boca? Carlitos compartió la Selección argentina con Lionel Messi y también fue compañero de Cristiano Ronaldo durante su etapa en Manchester United. Por eso, la expectativa es inevitable: ambos serían invitados a la Bombonera y, en caso de confirmar asistencia, hasta podrían compartir equipo.