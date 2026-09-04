Demichelis recordó su paso como DT de River y sorprendió con una fuerte confesión: "Cometí errores"

A dos años de su salida, Martín Demichelis volvió a analizar en detalle su etapa en River y no le esquivó a la autocrítica. Sus declaraciones.

Martín Demichelis intenta mirar hacia adelante, pero hay una parte de su historia que inevitablemente vuelve a aparecer: River. Y en días de crisis y la incertidumbre por el nuevo entrenador -Leonardo Ponzio, al menos por ahora, asumió como interino-, el exdefensor recordó su etapa como entrenador del Millonario.

Demichelis y una sincera autocrítica sobre su paso por River "Fui, soy y seré un hincha", aseguró Micho, dejando en claro que el vínculo con el club de Núñez no cambió pese a la manera en la que terminó su ciclo. "River es tan grande que está por encima de todos los nombres. Fue un verdadero placer y estaré inmensamente agradecido", agregó.

Demichelis asumió en 2023, después de la salida de Marcelo Gallardo, y conquisto su primer campeonato con una campaña arrolladora: terminó 11 puntos por encima de Talleres, su escolta. Sin embargo, aquel comienzo prometedor fue perdiendo fuerza con el correr de los meses y el entrenador terminó dejando el cargo en julio de 2024, cuando su relación con el plantel se dinamitó por el recordado off con los periodistas.

Actualmente, Demichelis dirige al Leipzig de Alemania y arrancó de buena manera la temporada. @RBLeipzig Sobre aquella etapa, reconoció que tuvo una responsabilidad enorme. "Me tocó vivir la transición más grande en este club. No solo por quién se fue, sino por los jugadores que le dieron tanta gloria. Me vine a hacer cargo y cometí errores, pero lo hice con gran sentido de pertenencia", explicó el actual DT del Leipzig de Alemania.

El entrenador también contó que, pese a algunos momentos de tensión y a los silbidos que recibió en el Monumental, de a poco volvió a sentir el cariño de los hinchas. "Hace poco tiempo abrí mis redes sociales y siento el apoyo de mucha gente, especialmente de los hinchas de River, que me escriben y se manifiestan", reveló.