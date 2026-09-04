La inesperada decisión del Dibu Martínez tras su debut en Chelsea, a horas del clásico ante el Arsenal

En vistas a su segunda presentación con los Blues, Emiliano Martínez tomó una curiosa determinación que lo marcará para el resto de la temporada.

Emiliano Martínez había elegido la camiseta 26 para arrancar su nueva aventura en el Chelsea, pero eso quedará rápidamente como una anécdota. Resulta que, a días de su debut en Stamford Bridge, el arquero argentino decidió cambiar y desde ahora utilizará otro dorsal.

Dibu Martínez cambió su número de camiseta en el Chelsea: cuál usará El número quedó vacante tras la salida de Robert Sánchez, quien se marchó a préstamo al Como de Italia, y el Dibu no dejó pasar la oportunidad. Aunque había elegido el 26 cuando llegó a los Blues, un dígito que también había utilizado durante sus pasos por Wolverhampton, Arsenal y Aston Villa, finalmente optó por quedarse con el más emblemático para cualquier arquero: el 1.

La modificación se dio a conocer este viernes, justo en la previa de su segunda presentación en la Premier League. El marplatense, que en su estreno ante Brighton recibió tres goles pero también tuvo varias atajadas importantes, ahora tendrá una nueva imagen bajo los tres palos del equipo dirigido por Xabi Alonso.

El Dibu cambia el 26 por el 1. X @ChelseaFC El cambio de número, claro, generó una situación particular. Muchos hinchas ya habían comprado la camiseta con el “Martínez 26” en el store oficial o a través de la página web del club. Ante esto, el propio Dibu tuvo un gesto especial y se ofreció a firmar todas las casacas adquiridas con su anterior dorsal. Así, el campeón del mundo en Qatar 2022 buscó compensar a quienes habían apostado por su primer número apenas desembarcó en Londres.