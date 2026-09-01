La tremenda sentencia de Xabi Alonso, DT del Chelsea, sobre Dibu Martínez tras su debut

Emiliano “Dibu” Martínez tuvo un estreno inmediato con la camiseta del Chelsea y, pese a recibir tres goles, dejó una buena impresión en su nuevo entrenador. Apenas dos días después de haber llegado al club londinense, el arquero argentino fue titular en el triunfo por 4-3 ante Brighton por la segunda fecha de la Premier League y recibió un contundente respaldo de Xabi Alonso .

El técnico español destacó especialmente la experiencia del campeón del mundo y aseguró que no necesitó darle demasiadas indicaciones antes de su debut. “Es campeón del mundo y tiene 34 años, tiene experiencia por todos lados. Hablamos sobre el partido, sobre nuestro equipo, y él se sentía preparado. Así que no tengo que decirle demasiadas cosas para que rinda”, explicó Alonso en conferencia de prensa.

El entrenador también valoró su primera actuación pese a que no pudo mantener el arco en cero. "Por supuesto, un arquero quiere mantener la valla invicta, pero estoy contento con su primer impacto", sostuvo. El argentino, que llegó procedente del Aston Villa en una operación cercana a los 8,7 millones de dólares, recibió además el reconocimiento de los hinchas en Stamford Bridge cuando salió al campo de juego.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, Alonso puso el foco en una de las características que convirtió a Martínez en una figura central de la Selección argentina: su personalidad. El entrenador consideró que el arquero puede convertirse rápidamente en una referencia dentro del vestuario.

Emiliano Martínez fue titular apenas horas después de ser presentado y respondió con cuatro atajadas, incluida una tremenda intervención en el segundo tiempo.

“Apenas lleva 48 horas en el club. Ahora tendremos toda la semana para preparar el partido siguiente y, día a día, iremos sintiendo su presencia, porque tiene carisma, esa aura para influir y generar una conexión muy positiva con el resto del equipo”, afirmó.

En esa misma línea, el DT de Chelsea remarcó todo lo que el argentino puede aportar al equipo. “Estamos encantados de tenerlo. Tener un arquero de su estatura, de su personalidad, creo que aportará muchas cualidades. Estoy seguro de que puede tener un impacto directo”, sentenció.

El próximo desafío para Martínez será ante Arsenal, el domingo 6 de septiembre desde las 12.30. Será la primera semana completa que tendrá el arquero para trabajar junto a sus nuevos compañeros y adaptarse a la idea de Alonso.

La llegada de Dibu y la salida de Robert Sánchez

EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement over loan deal to sign Robert Sánchez, here we go!



Como and #CFC agree on loan terms as the Spanish goalkeeper replaces Tornqvist who’s joining Monza in Serie A.



New chapter for Sánchez after Dibu joined Chelsea. pic.twitter.com/dic7vq9qpm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

La incorporación de Martínez también provocó movimientos en el arco del conjunto londinense. El español Robert Sánchez, quien había sido cuestionado después de su actuación ante Fulham en la primera fecha de la Premier League, quedó relegado y tendría todo encaminado para continuar su carrera en Italia.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, Chelsea alcanzó un principio de acuerdo para que Sánchez se marche a préstamo al Como. De esta manera, la llegada del arquero argentino modifica rápidamente la competencia por el puesto en el conjunto dirigido por Alonso.

Para Martínez, el estreno significó mucho más que su primer partido con la camiseta de Chelsea: fue también una muestra de la confianza que el entrenador tiene depositada en él. Ahora tendrá toda la semana para trabajar y buscar consolidarse como el dueño del arco de los Blues.