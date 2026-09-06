Fuerte respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre el reclamo de Vélez de ganar los puntos del cruce con Boca

Guillermo Barros Schelotto no quiso saber nada con hablar del reclamo del Fortín y defendió con uñas y dientes la actuación de sus dirigidos ante Estudiantes.

Vélez acababa de dar una verdadera exhibición ante Estudiantes, pero la conferencia de prensa de Guillermo Barros Schelotto amenazaba con quedar atrapada nuevamente en la polémica por el partido ante Boca. Cuando le preguntaron por el reclamo del Fortín para avanzar en la Copa Argentina, el Mellizo reaccionó con todo y dejó en claro que había un tema que le importaba mucho más.

“¿Vos viste cómo jugó Vélez el primer tiempo? ¿Y me estás preguntando esto? ¿Qué equipo juega como jugó Vélez el primer tiempo? ¿Qué me importa cómo se dio el comunicado?”, disparó el entrenador, visiblemente molesto. Y fue todavía más contundente: “No tengo nada que decir del partido del miércoles, lo único que me importa es hablar del partido de hoy. Nadie juega como jugó Vélez el primer tiempo”.

La fuerte respuesta de Guillermo Barros Schelotto sobre el reclamo de Vélez X @SC_ESPN Lejos de bajar la intensidad, Guillermo Barros Schelotto continuó con una defensa a ultranza de sus futbolistas y puso el foco en el nivel mostrado por el equipo: “Un equipo bárbaro, generó situaciones con juego, supo qué hacer con la pelota”, sostuvo. Además, destacó especialmente a los juveniles que tuvieron que asumir un papel protagónico después del desgaste de la Copa Argentina: “Lo que hizo Vélez en la cancha hoy es para destacar, con cinco chicos de 17 años”.

El entrenador incluso eligió nombres propios para graficar su orgullo: “¿Viste el tiro en el palo que pegó Luca Feler, quién le pega así en el fútbol argentino? ¿Lo que jugó Simón Escobar?”, preguntó. También valoró el sacrificio de los más experimentados, como Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone: “Lo que corrieron hoy y el otro día es increíble. Estoy muy contento de dirigirlos”.

Para Guillermo, la apuesta por los juveniles no es producto de la improvisación: “La intención era darles lugar a los jugadores jóvenes más los grandes, y se entrenan todos a la par para que Vélez esté cada día mejor”, explicó el DT, quien definió al grupo como “extraordinario”. El triunfo, además, llegó en un momento clave después de algunos partidos en los que el equipo había jugado bien pero no había podido traducirlo en resultados.