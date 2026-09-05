El descargo oficial de Vélez por la polémica ante Boca en Copa Argentina: pidió la clasificación
Vélez reclama que Boca incluyó 6 extranjeros en la lista del partido, cuando el máximo permitido es de 5, por lo que solicitó que les den el triunfo a ellos.
La clasificación Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por los octavos de la Copa Argentina quedó teñida de escándalo. Es que en medio de la bronca por la derrota, el equipo de Liniers alzó la voz por una infracción reglamentaria de los de la Ribera, ya que incluyeron seis extranjeros en la lista, cuando el máximo permitido es de cinco.
Se trata de Álvaro Montero, Leandro Lozanoy Sebastián Villa, que fueron titulares, y Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, que fueron al banco, aunque el mellizo paraguayo no sumó minutos. Este último hecho fue tomado como defensa por parte del Xeneize, ya que considera que al no haber ingresado los seis, no sacaron ventaja deportiva, y la AFA podría aplicarle una sanción económica por la irregularidad, pero no una deportiva.
El descargo de Vélez tras la polémica en Copa Argentina
Mientras se espera una resolución de los organismos competentes, el Fortín no perdió el tiempo y este sábado emitió un descargo oficial, en el que informó que presentó una protesta ante el Tribunal de Disciplina de la AFA y un pedido de impugnación del partido. En el mismo, resalta que su reclamo "se funda en un hecho objetivo y documentado" y alude a "los registros del sistema COMET de la AFA".
"No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento", remarca la V Azulada en el texto, tras lo cual solicita que "se reconozca nuestra clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina".
A modo de cierre, Vélez anunció que "defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa". De este modo, dejaron la cancha abierta y quedará esperar si la AFA se pronuncia y ver qué medidas tomará al respecto.
El comunicado completo
El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.
La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.
No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.
Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.
Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.