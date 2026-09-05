Escándalo con Boca en la Copa Argentina: qué reclama Vélez y qué dice el reglamento

Boca Juniors consiguió el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez 4-3 en los penales, luego del 0-0 en los 90 minutos, pero el resultado podría quedar bajo análisis. El Fortín evalúa realizar una presentación formal ante la AFA por una presunta infracción reglamentaria vinculada con la cantidad de extranjeros incluidos en la planilla.

El reclamo que analiza Vélez surge a partir de la presencia de seis futbolistas extranjeros entre los titulares y suplentes que Boca tuvo a disposición en el estadio Mario Alberto Kempes: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero.

El reglamento de la AFA permite que cada plantel cuente con hasta seis futbolistas extranjeros , siempre que dos de ellos alcancen al menos diez presencias con sus respectivas selecciones. Sin embargo, la discusión está puesta en otra condición: para cada partido, solamente cinco de esos jugadores pueden figurar en la planilla.

Desde Vélez entienden que Boca habría incumplido esa disposición al incluir a los seis extranjeros en la planilla del encuentro. Por ese motivo, el club analiza los pasos a seguir y una eventual presentación para solicitar que se modifique el resultado del partido y que el Fortín avance a los cuartos de final, instancia en la que ya espera Racing.

La situación tiene un punto particular: Ángel Romero estuvo entre los suplentes, pero no ingresó durante el partido. Por eso, en Boca sostienen que, si bien pudo existir un incumplimiento administrativo, no hubo una ventaja deportiva para el equipo, ya que los seis futbolistas extranjeros no participaron de manera efectiva del encuentro.

El argumento de Boca y lo que puede pasar

Ese será uno de los principales puntos de discusión si Vélez finalmente presenta el reclamo. La postura que sostienen en Boca es que el incumplimiento en la planilla no debería trasladarse al resultado deportivo, precisamente porque Romero no tuvo participación en el partido.

Bajo esa interpretación, la infracción debería derivar en una sanción económica y no afectar la clasificación conseguida en los penales. Vélez, en cambio, analiza si la reglamentación permite reclamar que el resultado sea modificado por la inclusión de un sexto extranjero en la planilla, más allá de que no haya ingresado al campo de juego.

Por ahora, Boca mantiene su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, mientras Vélez evalúa si formaliza el reclamo ante la AFA. El desenlace dependerá de una eventual presentación del club de Liniers y de la interpretación que corresponda aplicar sobre la normativa.