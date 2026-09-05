Palabra clave: qué dicen en Agremiados sobre el reclamo de Vélez para que le den el partido ganado contra Boca

Boca Juniors ya celebraba su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina después de eliminar a Vélez en una definición por penales, pero la serie todavía puede tener un capítulo inesperado. El Fortín analiza presentar un reclamo ante la AFA por una situación que se produjo en Córdoba.

La institución de Liniers puso el foco en la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla de Boca . La cantidad genera dudas porque el régimen que regula el cupo contempla diferentes condiciones para la inscripción y participación de jugadores de otras nacionalidades.

El planteo de Vélez podría tener una consecuencia deportiva de peso: si los organismos disciplinarios consideran que Boca incurrió en una alineación indebida, el Xeneize podría perder el encuentro y el Fortín quedarse con la clasificación. Sin embargo, desde Futbolistas Argentinos Agremiados sostienen que la actuación de Boca se ajustó a la normativa vigente .

Los seis extranjeros que Boca incluyó para el encuentro fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Los tres primeros comenzaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el segundo tiempo.

El único que no tuvo minutos fue Romero, quien permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. La ficha oficial de la Copa Argentina confirma que los seis jugadores formaron parte de la convocatoria y que cinco participaron efectivamente del partido.

Ese detalle es uno de los puntos centrales de la discusión. Vélez entiende que la inclusión de seis extranjeros en la planilla puede representar un incumplimiento del régimen establecido para estos futbolistas y trabaja en una presentación para reclamar que el partido sea considerado ganado a su favor.

La situación de los extranjeros de Boca quedó bajo la lupa tras el partido disputado ante Vélez por la Copa Argentina. Fotobaires

Para sostener su postura, el club de Liniers podría recurrir, entre otras normas, al artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA. Allí se contemplan los casos de alineación indebida y se establece que un equipo puede ser sancionado cuando un futbolista participa de un encuentro para el cual no era elegible.

El artículo que abre la discusión reglamentaria

El reclamo también se relaciona con el artículo 31 del régimen de extranjeros acordado entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados. En su formulación anterior, la norma establecía que los clubes podían registrar hasta seis extranjeros, pero limitaba a cinco la cantidad habilitada para suscribir la planilla de un partido.

La situación de Boca, sin embargo, se produce bajo el reglamento vigente para 2026. En la normativa de Primera División publicada por la Liga Profesional ya no aparece ese límite de cinco jugadores para firmar la planilla, sino que se permite llegar a seis bajo determinadas condiciones.

Una de ellas establece que, para utilizar el cupo máximo, al menos dos de los extranjeros registrados deben contar con un mínimo de diez partidos oficiales disputados con su selección mayor. Según la postura que recibió Agremiados, los jugadores de Boca incluidos ante Vélez cumplen con ese requisito.

Por eso, la discusión no pasa solamente por contar cuántos extranjeros aparecieron en la planilla, sino por determinar qué norma corresponde aplicar y cómo debe interpretarse la habilitación contemplada para los seis jugadores.

Qué respondieron desde Agremiados por el caso Boca

En medio de la controversia, Olé consultó a Futbolistas Argentinos Agremiados por su intervención en el régimen que regula el cupo de extranjeros. Desde la entidad señalaron que Boca actuó dentro de lo permitido por la normativa. La interpretación es que el requisito de los diez partidos oficiales con la selección mayor habilita a los clubes no solamente a registrar a seis extranjeros, sino también a incluirlos en la planilla de los partidos.

El escenario particular de Boca se produjo por primera vez en este semestre. Cuando Enner Valencia se incorporó al plantel, Leandro Lozano se encontraba lesionado, por lo que el Xeneize no había tenido hasta entonces a los seis extranjeros disponibles al mismo tiempo.

Frente a Vélez, en cambio, los seis estuvieron en condiciones de ser convocados. Cinco terminaron ingresando o siendo titulares y Romero quedó entre los suplentes, una circunstancia que agrega otro elemento a la discusión que ahora analiza el Fortín.

La clave del reclamo

Además del cupo, existe otro punto que puede resultar determinante si Vélez formaliza su protesta: el alcance de la palabra “participar” utilizada en el artículo 18 del Código Disciplinario de la AFA. La norma se refiere a los jugadores que “participen” en un partido para el cual no son elegibles. Sin embargo, no establece de manera expresa si esa participación comienza cuando el futbolista es incluido y firma la planilla o si solamente se considera que participó cuando ingresa al campo de juego.

La diferencia puede ser decisiva en el caso de Boca. El Xeneize incluyó a seis extranjeros, pero solamente cinco tuvieron participación efectiva durante el encuentro. Romero permaneció como suplente y no ingresó.

Por eso, el Tribunal de Disciplina debería resolver no solamente si los seis podían ser anotados en la planilla, sino también qué alcance tiene la eventual infracción y si corresponde aplicar una sanción deportiva.

Cuándo se resolverá el reclamo de Vélez

Vélez todavía debe formalizar su presentación ante los organismos correspondientes. El reglamento establece un plazo para protestar o impugnar un encuentro hasta las 18 del tercer día hábil posterior al partido, por lo que el Fortín tiene tiempo hasta el lunes 7 para presentar su reclamo.

Si la protesta avanza, la definición quedará en manos del Tribunal de Disciplina. El artículo 18 contempla la posibilidad de sancionar con la pérdida del encuentro a un equipo que incurra en una alineación indebida, además de otras consecuencias.

Para Boca, la resolución puede tener un impacto directo en la Copa Argentina: si el Tribunal determina que hubo una infracción sancionable, el equipo podría perder la clasificación que consiguió ante Vélez. Si, en cambio, prevalece la interpretación sostenida por Agremiados, el Xeneize conservará su lugar en los cuartos de final.