La tajante frase de Arruabarrena sobre la protesta de Vélez y el reclamo para descalificar a Boca: "Entendemos que..."

Tras el 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, Rodolfo Arruabarrena formuló una opinión acerca del descargo formal que presentó el Fortín por el cruce de Copa Argentina.

El empate agónico ante Gimnasia de Mendoza todavía genera bronca en Boca, que, por cómo se dio el partido, se quedó con la sensación de haber perdido dos puntos. Pero en la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena hubo otro tema que inevitablemente apareció: el reclamo de Vélez para que el Xeneize sea descalificado de la Copa Argentina.

En las últimas horas, la dirigencia del Fortín presentó un descargo ante el Tribunal de Disciplina por una supuesta infracción reglamentaria cometida por Boca en el cruce de octavos de final que se disputó el miércoles pasado en Córdoba. ¿El motivo? La inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el reglamento establece un máximo de cinco.

El Vasco Arruabarrena, tajante sobre el reclamo de Vélez Mientras la AFA analiza el planteo y deberá determinar si existió o no una irregularidad, desde la Ribera están tranquilos y sostienen que actuaron dentro de la normativa. Juan Román Riquelme ya había fijado postura antes del partido y el Vasco se paró en la misma línea, sin querer alimentar demasiado la polémica.

“El presidente se ha manifestado y ha sido claro, ya está. Nosotros lo único que entendemos es que no hemos sacado ninguna ventaja deportiva. No hay mucho más para decir”, aseguró el entrenador. Y esas fueron sus únicas palabras respecto al tema.