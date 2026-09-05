Riquelme hizo un llamativo descargo tras el reclamo de Vélez de los puntos del cruce con Boca: "Ganamos merecidamente"

Juan Román Riquelme habló sobre el pedido formal que hizo Vélez para descalificar a Boca de la Copa Argentina por haber infringido el reglamento. Qué dijo.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Vélez hizo un reclamo formal para reclamar la clasificación en la Copa Argentina, aduciendo que Boca infringió el reglamento al haber incluido a seis futbolistas extranjeros. En ese contexto, Juan Román Riquelme rompió el silencio, aunque de una manera tan pasiva que sorprendió.

Qué dijo Riquelme sobre el pedido formal de Vélez para descalificar a Boca "No lo vi al comunicado, sé que algo pusieron, Boca el miércoles ganó merecidamente, fue superior al rival", comenzó diciendo el presidente xeneize, en diálogo con ESPN.

Román, que decidió hablar minutos de que arranque el partido entre Boca y Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura, sacó su costado justiciero y argumentó que "Vivimos en un momento de mucho nervio, cada partido se termina con mucho nervio, los árbitros están siendo bastante golpeados cada partido, el VAR lo mismo, estamos en ese camino, trasladar puro nervio, no está fácil para nadie".

Riquelme habló tras el reclamo de Vélez contra Boca. Video: ESPN Ya más al hueso, Riquelme volvió a expedirse sobre el tema Vélez y fue todavía más contundente: "Los partidos de ganan dentro de la cancha. Boca lo ganó claramente, pudimos haberlo perdido en el penal, pero hoy buscan otra cosa, entiendo que siempre pase eso pero al final amo al fútbol, se gana jugando a la pelota y Boca ganó merecidamente".