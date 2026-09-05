A Boca se le escapó sobre el final y empató 2-2 en su visita a Gimnasia de Mendoza

Con un equipo alternativo, Boca ganaba con goles de Alan Velasco y Kevin Zenón, pero Sabatini y Fernández -en una de las últimas- sentenciaron la paridad para el equipo local.

Boca Juniors jugó un buen primer tiempo pero comenzó a cuidarse físicamente y decrecer en cuanto al rendimiento, con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, y empató 2-2 con un Gimnasia de Mendoza en condición de visitante, en un partido válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

El Xeneize estuvo dos veces en ventaja en un partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, con goles Alan Velasco y Kevin Zenón a los 16 y 37 minutos del primer tiempo, mientras que para el local marcaron Ignacio Sabatini y el Esteban Fernández, en 19' de la primera parte y 47' de la segunda.

La igualdad deja al conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena en el sexto lugar de la Zona A, con 11 puntos, mientras que el Lobo mendocino trepó a la punta del grupo con 16 unidades y la comparte con Instituto.

Fue el conjunto mendocino fue el que comenzó con la iniciativa a partir de la tenencia de la pelota, ante un estadio colmado en el que incluso se colocó una tribuna desmontable para permitir el acceso de mil personas más, mientras que al Xeneize le costó hacer pie en los primeros minutos.

De todas formas, la visita comenzó a crecer y, mediante un contraataque en manejado por Leonel Flores, a los 16 minutos, la pelota le quedó a Alan Velasco en la puerta del área, que abrió el pie con maestría y colocó la pelota contra el ángulo izquierdo de César Rigamonti.